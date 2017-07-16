明神は不参加…鈴木啓太氏の引退試合への参加メンバー変更を発表
浦和レッズは16日、今月17日に埼玉スタジアムで開催される鈴木啓太 引退試合」への参加メンバー変更を発表した。
村井慎二氏と南祐三氏がコンディション都合により試合に出場することができず、MF明神智和(長野)はコンディション都合により不参加となった。
試合は同日の午後5時キックオフ。「REDS LEGENDS(浦和レッズOB主体のチーム)」と「BLUE FRIENDS(鈴木啓太氏と同じ時代に日の丸を背負った仲間たち主体のチーム)」が対戦する。
以下、参加メンバー(事情により変更する可能性あり)
福田正博
岡野雅行
マリッチ
内舘秀樹
室井市衛
阿部敏之
ワシントン
福西崇史
ロブソン・ポンテ
三都主アレサンドロ
中村俊輔
都築龍太
橋本英郎
酒井友之
堀之内聖
巻誠一郎
千島徹
松井大輔
相馬崇人
岩政大樹
矢野貴章
細貝萌
小野伸二
田中マルクス闘莉王
駒野友一
山瀬功治
エスクデロ競飛王
土橋正樹
安藤智安
ネネ
宮沢克行
山口智
田畑昭宏
山岸範宏
永井雄一郎
平川忠亮
坪井慶介
村井慎二(コンディション都合により欠場)
羽生直剛
石川直宏(コンディション都合により欠場)
阿部勇樹
佐藤勇人
太田吉彰
南祐三(コンディション都合により欠場)
小池純輝
西澤代志也
岩舘直
小島秀仁
福島春樹
ギド・ブッフバルト
ゲルト・エンゲルス
池田太
土田尚史
大槻毅
岡田武史
反町康治
小倉勉
※敬称略
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●2017シーズンJリーグ特集ページ
村井慎二氏と南祐三氏がコンディション都合により試合に出場することができず、MF明神智和(長野)はコンディション都合により不参加となった。
試合は同日の午後5時キックオフ。「REDS LEGENDS(浦和レッズOB主体のチーム)」と「BLUE FRIENDS(鈴木啓太氏と同じ時代に日の丸を背負った仲間たち主体のチーム)」が対戦する。
以下、参加メンバー(事情により変更する可能性あり)
福田正博
岡野雅行
マリッチ
内舘秀樹
室井市衛
阿部敏之
ワシントン
福西崇史
ロブソン・ポンテ
三都主アレサンドロ
中村俊輔
都築龍太
橋本英郎
酒井友之
堀之内聖
巻誠一郎
千島徹
松井大輔
相馬崇人
岩政大樹
矢野貴章
細貝萌
小野伸二
田中マルクス闘莉王
駒野友一
山瀬功治
エスクデロ競飛王
土橋正樹
安藤智安
ネネ
宮沢克行
山口智
田畑昭宏
山岸範宏
永井雄一郎
平川忠亮
坪井慶介
村井慎二(コンディション都合により欠場)
羽生直剛
石川直宏(コンディション都合により欠場)
阿部勇樹
佐藤勇人
太田吉彰
南祐三(コンディション都合により欠場)
小池純輝
西澤代志也
岩舘直
小島秀仁
福島春樹
ギド・ブッフバルト
ゲルト・エンゲルス
池田太
土田尚史
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