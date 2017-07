デビュー5周年を迎えたサンエックスの大人気キャラクター「すみっコぐらし」

記念企画が続々開催され、2017年7月17日から8月1日までは期間限定ですみっコぐらしのラッピング電車が山手線を走ります!

今回は、山手線ラッピング電車企画と連動したコラボグッズを紹介します☆

すみっコぐらし×やまのてせん 限定グッズ紹介

販売店舗:サンエックスネットショップなど

発売日:サンエックスネットショップでは2017年7月17日より販売開始

2017年7月17日から8月1日までの期間限定で運行される「すみっコぐらし×やまのてせん」ラッピング電車。

山手線と同じ、黄緑色の駅員さんの制服を着たかわいいすみっコたちがデザインされています。

この企画と連動してコラボグッズが登場!

おなじみのぬいぐるみやシーンぬいぐるみのほか、毎日使えるステーショナリーグッズなど多数ラインナップされています☆

すみっコぐらし×やまのてせんシーンぬいぐるみ

価格:3,618円(税込)

受注期間:2017年7月17日(金)〜2017年8月20日(日)まで

※2017年11月中旬お届け予定

すみっコぐらし5周年を記念した山手線とのコラボ商品!

なんと駅のホームがぬいぐるみになりました。

駅員ぺんぎん?のてのりぬいぐるみつき♪

すずめ、ざっそう、ほこりが隠れています☆







ぬいぐるみ

価格:1,620円(税込)

やまのてせんの車掌さんの格好をしたすみっコのぬいぐるみが登場です!

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5種類がラインナップ。

それぞれ異なったグッズを手にもっているのがポイントです☆

別売りのマルチボックスに入れて遊ぶこともできます!







やまのてせんデザインの「マルチボックス」と一緒に使って楽しい!

価格:1,382円(税込)

電車に乗ったすみっコたちがデザインされたマルチボックス。

小物入れにはもちろん、別売りのぬいぐるみを乗せて遊ぶこともできます!

ぬいぐるみと一緒に揃えたいアイテムです。

ぶらさげぬいぐるみ

価格:918円(税込)

てのりぬいぐるみと同じサイズのぶらさげぬいぐるみ。

ボールチェーンつきなので、バッグチャームにしたり、チェーンを外しててのりぬいぐるみとして使っても楽しい!

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5種類がラインナップ。

別売りのやまのてせんてのりぬいぐるみに乗せて遊ぶこともできます!







やまのてせんデザインの「てのりぬいぐるみ」と一緒に使って楽しい!

価格:918円(税込

電車に乗ったすみっコたちがデザインされたてのりぬいぐるみ。

底面には電車を連結できるボタンとループひもがついています!

別売りのぶらさげぬいぐるみを乗せて、たくさんつなげて遊ぶこともできます!

電車メモ缶

価格:734円(税込)

電車に乗っているすみっコたちがかわいいデザインの缶。

その中にはメモが入っています!

メモを使い切った後は小物入れしても使えます☆







しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげがやまのてせんに乗っているデザインと、







みにっコたちも登場するデザインの2種類がラインナップ!

ミニタオル

価格:734円(税込)

バッグの中にあると便利なミニタオルも登場。

電車が大きくデザインされたタイプと、

電車がいっぱいデザインされたタイプの2種類です。

ダイカットアクリルキーホルダー

価格:734円(税込)

すみっコぐらし×やまのてせんのアクリルキーホルダー。

表面にはすみっコたち、裏面にはみにっコたちがデザインされています♪

クリアホルダーセット

価格:540円(税込)

楽しい絵柄が2枚セットになったクリアホルダー。

2種類のセットが登場します。







ついついじっくり読んでしまう路線が描かれたデザインと、







きっぷのような見た目と電車ごっこをしているみにっコがかわいいデザインの2種類。

巾着

価格:734円(税込)

ちょっとした小物をしまっておくのにぴったりの巾着。

電車アップのデザインと、

電車がいっぱいデザインされたタイプの2種類です。

パスケース

価格:1,080円(税込)

すみっコたちがやまのてせんに乗ったデザインのパスケース。

裏面は、駅員さんのぺんぎん?があの道具でほこりをキャッチしているデザイン。

ICカードを入れて電車に乗ってくださいね!

2017年7月17日から8月1日までの期間限定で山手線を運行するラッピング電車。

電車とおそろいのデザインのグッズはどれも可愛らしいですね☆

「すみっコぐらし×やまのてせん」限定グッズの紹介でした!

©2017 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

緑の制服姿がかわいい!すみっコぐらし×やまのてせん 限定グッズ紹介はDtimesで公開された投稿です。