写真は私が中学三年生の時の写真です☆ ピンクのプレイボーイのスウェットがお気に入りでしたo(^▽^)o笑 きのう旦那の妹からLINEがきて、 私が中学三年生の時の写真が送られてきました〜o(^▽^)o 中学生の頃から旦那の妹とはお友達でした\(^o^)/ 旦那が中学の同級生だからね(^з^)-☆ 中学の同級生と結婚するなんて思ってもいなかったです( ´ ▽ ` )ノ #中学三年生の時 #懐かしい #旦那の妹 #仲良し #中学の同級生と結婚

A post shared by 鈴木奈々 (@nana_suzuki79) on Jul 14, 2017 at 10:34pm PDT