テレビドラマ「HEROES/ヒーローズ」「HAWAII FIVE-0」のマシ・オカが、Amazonドラマ「モーツァルト・イン・ザ・ジャングル」の第4シーズンにゲスト出演すると TV Line が報じた。

同ドラマはニューヨーク・フィルハーモニックの元オーボエ奏者ブレア・ティンドールの自叙伝「Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music」をドラマ化したもの。女好きで態度の大きい指揮者ロドリゴ(ガエル・ガルシア・ベルナル)とオーケストラメンバーの話を描いている。

マシが演じるのは日本のテクノロジー会社のCEOフクモト・アキヒロ。億万長者の彼は音楽に対する情熱が強く、オーケストラにとって大事な寄付者になってくれるかもしれない人物だそうだ。エピソード数は不明だが、複数話に登場する予定だという。(澤田理沙)