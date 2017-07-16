À¾¤ÈÅì¡¡ÌÔ½ë¤Î½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤º¡¡ËÌ¤ÏÂç±«
ÌÔ½ë¥È¥ó¥Í¥ë¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Þ¤Ç¤Ïº£Æü¤â35ÅÙÁ°¸å¡£ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Ç½ë¤µ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¡£
À¾¤ÈÅì¡¡ÌÔ½ë¤Î½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤º¡¡ËÌ¤ÏÂç±«
Ï¢µÙÆóÆüÌÜ¤È¤¤¤¦Êý¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ª»Å»ö¤È¤¤¤¦Êý¡¢Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦(16Æü:ÆüÍË)¤Ï¡ÖÌÔ½ë¤ÎÂ³¤¯½ê¡×¤È¡ÖÌÔ½ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤±¤ì¤ÉÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë½ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢½ë¤µ¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Çß±«Á°Àþ(ÅìËÌÉÕ¶á¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦(16Æü:ÆüÍË)¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡£ÆÃ¤ËÅìËÌ¤ÏÃ»»þ´Ö¤ÇÂç±«¤Î¶²¤ì¡£½ë¤µ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35ÅÙÁ°¸å¡£ÌÔ½ë¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï½Ð¸ý¤¬¤Þ¤À¸«¤¨¤º¡£
¡Ú¤¤ç¤¦(16Æü:ÆüÍË)¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û
ËÌ³¤Æ»¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢Ãë¤´¤í¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬ºÇ¤â¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤Î¤Þ¤ë¤ÇÂì¤Î¤è¤¦¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢µÞ¤ËÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿Å¾¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£ÅìËÌÆîÉô¤âÃë¤´¤í¤«¤é½ê¡¹¤ÇÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì¤ÏÆüº¹¤·¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À²Å·¤Ï°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«±À¤ä¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦(16Æü:ÆüÍË)¤ÎÁ´¹ñ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¡Û
ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ï27ÅÙÁ°¸å¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÆüÂ³¤¤¤¿ÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë½ë¤µ¤«¤é¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÆîÉô¤äËÌÎ¦¤Ï30ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢
ÌÔ½ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì¤Ï35ÅÙÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï¢Æü¤ÎÆüÃæ¤Î½ë¤µ¡¢¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¤·¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¹ç¿Þ¡Û
¡¹õ¤¤±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¶õ¤¬µÞ¤Ë°Å¤¯¤Ê¤ë»þ¡£
¢µÞ¤Ë(Îä¤¿¤¯)¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤Ì¤±¤ë»þ¡£
£Íë¤ÎÌÄ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë»þ¡¢Íë¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤ë»þ¡£
¡ÚÅÚº½ºÒ³²¤ÎÁ°Ãû¡Û
¡¼ÐÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬µÞ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢ÌÚ¤¬Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²»¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Ê¤É¤Î°ÛÍÍ¤Ê²»¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦½¤¤¤¬¤¹¤ë¡£
£º£¤Þ¤ÇÞÁ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Í¯¤¿å¤¬»ß¤Þ¤ë¡¢µÕ¤Ë¡¢Í¯¤¿å¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿½ê¤«¤é¿å¤¬Í¯¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬Âù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨±«¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ(À²¤ì¤Æ)¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê»³Êø¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Î¸å¡¢1¡Á2Æü¤°¤é¤¤¤Ï¼ÐÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£