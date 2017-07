犬は猫などにくらべると、体が柔らかくないイメージを持たれているかもしれません。

しかし犬によっては、とても柔らかい部分があるのです……。

伸び縮みしたほっぺたをご覧ください。

10+ Squishy Dog Cheeks That Are Impossible To Resist Squishing



のび。



ちぢみ。



のび。



ちぢみ。



のび。

[画像を見る]

ちぢみ。

[画像を見る]

のび。

[画像を見る]

ちぢみ。

[画像を見る]

のび。

[画像を見る]

ちぢみ。

[画像を見る]

のび。



すごい……こんなに伸び縮みするものなのですね。

あくまで犬の体質によるのと、同意とコミュニケーションが取れた上でのパフォーマンスなので、愛犬の扱いにはご注意ください。