「噴水フルーツポンチ」って?

噴水フルーツポンチとは、真ん中にサイダーを置いたフルーツポンチのこと。サイダーにメントスを投入することで、サイダーが噴水のように湧きあがり、インパクト大なんです!涼しげで、夏にもぴったり。

噴水フルーツポンチは「メントスサイダー」「サイダーフルーツポンチ」などの名前でも呼ばれています。ツイッターやインスタグラムでも話題沸騰中!

メントスサイダーフルーツポンチ作ってみた!

さらに、ユーチューバーも噴水フルーツポンチ作りに挑戦しています。セイキンさんは、フルーツのほかにミントも浮かべた彩り豊かでおしゃれな噴水フルーツポンチを作っています!

大迫力!

出典:https://youtu.be/pI7zvJekuQE

さっそく、サイダーにメントスを投入。すると、みるみるうちにサイダーが泡立ち、噴水のように溢れます!見た目が華やかなのはもちろん、サイダー味の美味しいフルーツポンチが楽しめるのも魅力です。

フルーツポンチパーティをしちゃおう!

出典:https://youtu.be/pI7zvJekuQE

セイキンさんの言う通り、大人数が集まったパーティーシーンでも活躍しそうですね!やり方を覚えて、チャレンジしてみましょう。

噴水フルーツポンチのやり方をご紹介!

メントスサイダーで噴水フルーツポンチ

気になる噴水フルーツポンチの作り方は、Saaaaaya☆CHANNELで紹介されています!最初に用意するのは、大きめのボウル。

思わず驚き!

出典:https://youtu.be/jXs8I9svxgU

ボウルの真ん中には、サイダーを置きます。「ボウルに直接置いていいの!?」と驚くかもしれませんが、これこそが噴水フルーツポンチの特徴!ちゃんと洗っておけばペットボトル以外に缶やビンでもOKです♪

フルーツをしきつめて…♪

出典:https://youtu.be/jXs8I9svxgU

お次は、サイダーを囲むようにフルーツを敷きつめます。スイカやメロンなど旬のフルーツはもちろん、ナタデココや寒天ゼリーも入れると涼しげな雰囲気でGOOD。フルーツを星型やハート型に切るのもかわいい!

ここで登場〜!

出典:https://youtu.be/jXs8I9svxgU

フルーツを盛り付けたら、いよいよメントスが登場!サイダーは、メントスを入れるとすぐに泡立ちますので、動画や写真を撮りたいときはシャッターチャンスをお見逃しなく…♪

噴水スタート!

出典:https://youtu.be/jXs8I9svxgU

ペットボトルから溢れたサイダーが、フルーツに降り注いで爽やかさ満点!最後は、しゅわしゅわとしたサイダーの口当たりを楽しみながら、みんなで美味しいフルーツポンチを召し上がれ♪

みんなの噴水フルーツポンチを見せて!

大きめのボウルとサイダー、フルーツ缶などを用意すればすぐに楽しめる噴水フルーツポンチ。お手軽に夏らしさとおしゃれさを味わえるとあって、チャレンジする中高生がどんどん増えています!

フルポンどっか 〜 ん !!

いま流行りのやつ ! らしい!!よ! 楽しすぎかよ 〜 〜 三ツ矢サイダーとか 夏!夏!って感じだね!!🤤 pic.twitter.com/sEogfmtEWr - た ん ば り ん (@r_r_r_i_n_0617) 2017年7月4日

学校で楽しむ噴水フルーツポンチは、まさに青春と言いたくなるほど楽しそう!クラスメイトや部活仲間と、放課後にチャレンジすれば、夏が来るたび思い返す大切な思い出になりそうです。

2日連続でフルポン ☝ コーラでやってみた! pic.twitter.com/qnTa7JClXi - 小 林 み ゆ (@mDance_xxxu) 2016年5月15日

中心に置くドリンクは、サイダーでなくても炭酸飲料ならOK。メントスを入れれば、噴水風の演出ができます。コーラやソーダなど用意するドリンクを変えて、色んな味のフルーツポンチを楽しむのもいいですね!

噴水フルーツポンチで、夏の思い出を作ろう

冷たくて、見た目も涼やかなフルーツポンチは、夏に食べたくなるデザートのひとつですよね。特に、キンキンに冷えたサイダーとフルーツポンチの組み合わせは、暑い夏にうれしいご褒美になりそう!

爽やかな夏の思い出を作りたいけれど「お金や時間がない!」というときにも、噴水フルーツポンチなら手軽に試せそうですね。夏休みや暑い放課後には、友達と一緒に噴水フルーツポンチを試して、SNSでシェアしちゃいましょう♪

