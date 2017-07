16世紀のルネサンス様式のナイフに、刃の部分に楽譜が彫刻されているというものがあります。

Renaissance knives with music engraved on the blades. https://t.co/JtWKq60h8H pic.twitter.com/VvPZm4xAzU

- Ted Gioia (@tedgioia) 2017年7月1日