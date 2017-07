【自己啓発編】

01.

習慣とは日々構築していくもの

02.

読むもの食べるものは

血肉になる

03.

他人と比べない。

いや、比べられないんだ。

04.

「ドリームチーム」を作ろう

05.

自分についてもっと気付こう

【生産性編】

06.

チャンスを見極め

自身に投資

07.

一つ一つを、確実に

08.

不安をとりはらおう

09.

生産的≠効率的

10.

失敗より、成功をイメージしよう

【人間関係編】

11.

自分自身との関係が重要

12.

一方通行の関係性は、ありえない

13.

有言実行が、何よりの信用

14.

弱みを見せるからこそ、

本当に信用できる

15.

重要なのは、乗り越えること

【健康編】

16.

体はいわゆる、聖なるもの

17.

体は、自分の食べたもので

出来上がる

18.

睡眠だって、健康のバロメーター

19.

自分に合う運動を確実に

20.

コーヒーも必要だけど、

取りすぎないように

【仕事編】

21.

近道なんて、ありません

22.

あなたへの評判は、次へと繋がる

23.

過去の栄光より、今の努力

24.

協調性を忘れずに

25.

肩書きだけでは、

リーダーになれない

【成功編】

26.

結果だけではなく、

過程が重要です

27.

本当に大事なものは、

お金ではない

28.

好奇心を大切に

29.

新たなリスクにも挑戦しよう

30.

てっぺんに居続ける事が試される

