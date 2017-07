◆映画『覆面系ノイズ』とは

◆片想い全開のキャラクター写真解禁

【覆面系ノイズ/モデルプレス=7月15日】モデルで女優の中条あやみが主演を務め、俳優の志尊淳、小関裕太が出演する映画『覆面系ノイズ』(11月25日公開)のキャラクター写真が解禁された。映画『植物図鑑 運命の恋、ひろいました』で甘く切ないラブストーリーを繊細で柔らかい映像で描き興行収益20億を超えるヒットを飛ばした三木康一郎監督がメガホンをとり、「花とゆめ」連載中でコミックス累計発行部数が170万部超えの人気コミックを実写化した今作。登場人物それぞれが“伝えられない想い”を秘め、その想いを歌や音楽にのせて相手に届けるという、切なくもキュンとする片恋ラブストーリーで、全編を彩る音楽も作品の大きな魅力のひとつ。バンドのボーカル役となる中条が本編で披露する歌にも大きな注目が集まっている。そして今回、片想い全開のキャラクター写真が一挙解禁される。会えなくなった幼馴染モモへの想いを秘め、彼に届けようと歌を歌い続けるニノ(中条)。ニノの声に魅了され、彼女のために人気の覆面バンド「in NO hurry to shout」で曲を書き続けるユズ(志尊)。ニノを想いながらも彼女を拒絶してしまうモモ(小関)。そして、「in NO hurry to shout」のボーカル・深桜(真野恵里菜)、ドラム・クロ(磯村勇斗)、ベースのハルヨシ(杉野遥亮)。今回解禁となるのは、それぞれの目線の先に想いを寄せる相手を想起させるキャラクター写真。様々な想いが交差する中、彼らの想いは届くのか…?そして、それぞれが選ぶ大切な人とは…?伝えられない想いを秘めた切なくもキュンとする片恋ラブストーリーに期待がかかる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】