iPhone 8は早ければ9月に発表される見込みですが、噂には事欠かない状況が続いています。しかし、いま流れている噂は本当に正しいのでしょうか。

過去にiPhoneの正確なリーク情報が出回った時期は、発表からどれくらい前だったのかを調べてみました。

iPhone 5の場合

『iPhone 5』が発表されたのは2012年9月12日(現地時間)。その半年前には、iPhone 5で初採用となるLightningコネクタの噂が報じられていました。

発表5ヶ月前には画面が4インチになること、4ヶ月前には9月に発売されること・イヤホンジャックが本体下部に移動すること、さらに本体のデザインも判明しています。

発表1ヶ月前には、iPhoneの心臓部であるロジックボードが流出。発表直前には『EarPods』の動画も公開されました。

極め付けは発表1週間前に公開されたiPhone 5本体の動画で、電源が入って機能することが紹介されています。

iPhone 5sの場合

『iPhone 5s』は2013年9月10日に発表されました(現地時間)が、その半年前にはTrue Toneフラッシュや指紋を読み取るTouch IDを搭載することが噂されていました。

発表5ヶ月前には新色が登場することが報じられ、発表1ヶ月前にはその新色がゴールドであることが判明しています。

発表3ヶ月前には試作機とされるものが流出。発表4日前にパッケージが、発表1日前にマニュアルが流出。Touch ID搭載でホームボタンのデザインが変わること、「Touch ID」という名称も明らかになりました。

iPhone 6/6 Plusの場合

『iPhone 6』と『iPhone 6 Plus』が発表されたのは2014年9月9日です(現地時間)。

発表の1年3ヶ月前には2つのサイズで登場することが噂され、発表6ヶ月前にはデザインがすでに流出していました。

発表の2ヶ月前には画面・ボディ・ロジックボードなどが流出。発表直前には実機も流出しています。

iPhone 6s/6s Plusの場合

『iPhone 6s』と『iPhone 6s Plus』は2015年9月9日に発表されました(現地時間)。

発表の8ヶ月前に3D Touch搭載・システムメモリの容量に関する噂が、6ヶ月前には新色(ローズゴールド)が「ピンク」として紹介されます。

発表4ヶ月前には1,200万画素のカメラを搭載することが噂され、2ヶ月前にはやはり設計図・ボディ・ロジックボードなどが流出しました。

発表2週間前には実機・パッケージも流出しています。

iPhone 7/7 Plusの場合

『iPhone 7』・『iPhone 7 Plus』が発表されたのは2016年9月7日です(現地時間)。

発表の10ヶ月前、iPhone 6s発表の2ヶ月後には、イヤホンジャック廃止の噂が登場。発表8ヶ月前には防水仕様になること、2つのレンズから成るiSightカメラが搭載されることが噂として報じられました。

発表の6〜7ヶ月前には、iPhone 7・iPhone 7 Plusのデザインが判明。

発表4ヶ月前にはホームボタンが静電容量式になり、物理的なスイッチを搭載しないことも判明します。

発表2〜3ヶ月前には新色・容量のラインアップの噂が報じられ、のちに正しかったことが証明されました。

発表1ヶ月前には実機やLightning接続のEarPodsと思われるものが流出。ロジックボードも流出しました。

発表前にはiPhone 7・iPhone 7 Plusの正式名称や、新色の「ジェットブラック」の存在も明らかになります。

傾向からiPhone 8の噂を分析

これまでのおおよその傾向をまとめると、以下の通りになります。

発表の4〜6ヶ月前:おおよそのデザイン・新色が判明発表の1〜3ヶ月前:画面・ロジックボードなどの部品が流出発表まで1ヶ月未満:パッケージや実機が流出

Appleは情報・部品の流出を警戒しており、漏えい防止策を強化していると噂されています。したがって、今年も同様の傾向になるかは分かりません。

ただ、9月にiPhone 8発表とすれば、昨年までと似た傾向を辿っているようです。

1月(8ヶ月前):iPhone 8のデザインの特徴が判明?4月(5ヶ月前):iPhone 8のおおよそのデザインが判明?6月(3ヶ月前):部品が流出?7月(2ヶ月前):部品が流出?

9月に発表されるのであれば、今後はさらに多くのリーク写真・動画・情報が報じられることになるでしょう。

ペースが少々遅いように思えるのは、Appleによる漏えい防止策の影響か、それとも噂通りに発売が10月以降になるからでしょうか。

