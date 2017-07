米テレビ界のアカデミー賞「エミー賞」のノミネーションが現地時間13日に発表され、俳優アンソニー・ホプキンスやエド・ハリス、女優エヴァン・レイチェル・ウッドなど豪華スター陣が共演する米HBO局のSFドラマ『ウエストワールド』が、米NBC局の人気バラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』と並んで最多22のノミネーションを獲得した。続いて18ノミネーションに輝いたのは、米FX局のリミテッドシリーズで女優ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの不仲を描いた『FEUD:Bette and Joan』。Netflixのオリジナルドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とタイ記録となっている。続く17ノミネーションを獲得したのは、コメディ部門の常連、副大統領に就任した元女性議員の奮闘を描く『Veep/ヴィープ』だ。リミテッドシリーズ部門からは他に、リース・ウィザースプーン、ニコール・キッドマンらオスカー女優の共演が話題を呼んだHBO局の『ビッグ・リトル・ライズ〜セレブママたちの憂うつ〜』が健闘し、16ノミネーションを獲得。第69回エミー賞授賞式は現地時間9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターにて開催予定。司会はスティーヴン・コルベアが務める。主なノミネートは以下の通り。【ドラマ部門】■作品賞『ベター・コール・ソウル』『ザ・クラウン』『The Handmaid’s Tale(原題)』『ハウス・オブ・カード 野望の階段』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『THIS IS US 36歳、これから』『ウエストワールド』■主演男優賞スターリング・K・ブラウン(『THIS IS US 36歳、これから』)アンソニー・ホプキンス(『ウエストワールド』)ボブ・オデンカーク(『ベター・コール・ソウル』)マシュー・リス(『ジ・アメリカンズ』)リーヴ・シュレイバー(『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』)ケヴィン・スペイシー(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)マイロ・ヴェンティミリア(『THIS IS US 36歳、これから』)■主演女優賞ヴィオラ・デイヴィス(『殺人を無罪にする方法』)クレア・フォイ(『ザ・クラウン』)エリザベス・モス(『The Handmaid’s Tale(原題)』)ケリー・ラッセル(『ジ・アメリカンズ』)エヴァン・レイチェル・ウッド(『ウエストワールド』)ロビン・ライト(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)■助演男優賞ジョナサン・バンクス(『ベター・コール・ソウル』)ジョン・リスゴー(『ザ・クラウン』)マンディ・パティンキン(『HOMELAND』)マイケル・ケリー(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)デヴィッド・ハーバー(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)ロン・セファス・ジョーンズ(『THIS IS US 36歳、これから』)ジェフリー・ライト(『ウエストワールド』)■助演女優賞アン・ダウド(『LEFTOVERS/残された世界』)サミラ・ワイリー(『The Handmaid’s Tale(原題)』)ウゾー・アドゥーバ(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)ミリー・ボビー・ブラウン(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)クリッシー・メッツ(『THIS IS US 36歳、これから』)タンディ・ニュートン(『ウエストワールド』)【コメディ部門】■作品賞『Atlanta(原題)』『black‐ish(原題)』『マスター・オブ・ゼロ』『モダン・ファミリー』『シリコンバレー』『アンブレイカブル・キミー・シュミット』『Veep/ヴィープ』■主演男優賞アンソニー・アンダーソン(『Black-ish(原題)』)アジズ・アンサリ(『マスター・オブ・ゼロ』)ザック・ガリフィナーキス(『Baskets(原題)』)ドナルド・グローヴァー(『Atlanta(原題)』ウィリアム・H・メイシー(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)ジェフリー・タンバー(『トランスペアレント』)■主演女優賞パメラ・アドロン(『Better Things(原題)』)ジェーン・フォンダ(『グレイス&フランキー』)アリソン・ジャネイ(『Mom(原題)』)エリー・ケンパー(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)ジュリア・ルイス=ドレイファス(『Veep/ヴィープ』)トレイシー・エリス・ロス(『black-ish(原題)』)リリー・トムリン(『グレイス&フランキー(原題)』)■助演男優賞ルーイ・アンダーソン(『Baskets(原題)』)タイ・バーレル(『モダン・ファミリー』)アレック・ボールドウィン(『サタデー・ナイト・ライブ』)タイタス・バージェス(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)トニー・ヘイル(『Veep/ヴィープ』)マット・ウォルシュ(『Veep/ヴィープ』)■助演女優賞レスリー・ジョーンズ(『サタデー・ナイト・ライブ』)ケイト・マッキノン(『サタデー・ナイト・ライブ』)ヴァネッサ・ベイアー(『サタデー・ナイト・ライブ』)キャスリン・ハーン(『トランスペアレント』)ジュディス・ライト(『トランスペアレント』)アンナ・クラムスキー(『Veep/ヴィープ』)