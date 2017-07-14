第69回エミー賞、A・ホプキンス出演『ウエストワールド』が最多22ノミネーション
米テレビ界のアカデミー賞「エミー賞」のノミネーションが現地時間13日に発表され、俳優アンソニー・ホプキンスやエド・ハリス、女優エヴァン・レイチェル・ウッドなど豪華スター陣が共演する米HBO局のSFドラマ『ウエストワールド』が、米NBC局の人気バラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』と並んで最多22のノミネーションを獲得した。
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続いて18ノミネーションに輝いたのは、米FX局のリミテッドシリーズで女優ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの不仲を描いた『FEUD：Bette and Joan』。Netflixのオリジナルドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とタイ記録となっている。続く17ノミネーションを獲得したのは、コメディ部門の常連、副大統領に就任した元女性議員の奮闘を描く『Veep／ヴィープ』だ。
リミテッドシリーズ部門からは他に、リース・ウィザースプーン、ニコール・キッドマンらオスカー女優の共演が話題を呼んだHBO局の『ビッグ・リトル・ライズ〜セレブママたちの憂うつ〜』が健闘し、16ノミネーションを獲得。
第69回エミー賞授賞式は現地時間9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターにて開催予定。司会はスティーヴン・コルベアが務める。主なノミネートは以下の通り。
【ドラマ部門】
■作品賞
『ベター・コール・ソウル』
『ザ・クラウン』
『The Handmaid’s Tale（原題）』
『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
『THIS IS US 36歳、これから』
『ウエストワールド』
■主演男優賞
スターリング・K・ブラウン（『THIS IS US 36歳、これから』）
アンソニー・ホプキンス（『ウエストワールド』）
ボブ・オデンカーク（『ベター・コール・ソウル』）
マシュー・リス（『ジ・アメリカンズ』）
リーヴ・シュレイバー（『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』）
ケヴィン・スペイシー（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）
マイロ・ヴェンティミリア（『THIS IS US 36歳、これから』）
■主演女優賞
ヴィオラ・デイヴィス（『殺人を無罪にする方法』）
クレア・フォイ（『ザ・クラウン』）
エリザベス・モス（『The Handmaid’s Tale（原題）』）
ケリー・ラッセル（『ジ・アメリカンズ』）
エヴァン・レイチェル・ウッド（『ウエストワールド』）
ロビン・ライト（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）
■助演男優賞
ジョナサン・バンクス（『ベター・コール・ソウル』）
ジョン・リスゴー（『ザ・クラウン』）
マンディ・パティンキン（『HOMELAND』）
マイケル・ケリー（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）
デヴィッド・ハーバー（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）
ロン・セファス・ジョーンズ（『THIS IS US 36歳、これから』）
ジェフリー・ライト（『ウエストワールド』）
■助演女優賞
アン・ダウド（『LEFTOVERS／残された世界』）
サミラ・ワイリー（『The Handmaid’s Tale（原題）』）
ウゾー・アドゥーバ（『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』）
ミリー・ボビー・ブラウン（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）
クリッシー・メッツ（『THIS IS US 36歳、これから』）
タンディ・ニュートン（『ウエストワールド』）
【コメディ部門】
■作品賞
『Atlanta（原題）』
『black‐ish（原題）』
『マスター・オブ・ゼロ』
『モダン・ファミリー』
『シリコンバレー』
『アンブレイカブル・キミー・シュミット』
『Veep／ヴィープ』
■主演男優賞
アンソニー・アンダーソン（『Black-ish（原題）』）
アジズ・アンサリ（『マスター・オブ・ゼロ』）
ザック・ガリフィナーキス（『Baskets（原題）』）
ドナルド・グローヴァー（『Atlanta（原題）』
ウィリアム・H・メイシー（『シェイムレス 俺たちに恥はない』）
ジェフリー・タンバー（『トランスペアレント』）
■主演女優賞
パメラ・アドロン（『Better Things（原題）』）
ジェーン・フォンダ（『グレイス＆フランキー』）
アリソン・ジャネイ（『Mom（原題）』）
エリー・ケンパー（『アンブレイカブル・キミー・シュミット』）
ジュリア・ルイス＝ドレイファス（『Veep／ヴィープ』）
トレイシー・エリス・ロス（『black-ish（原題）』）
リリー・トムリン（『グレイス＆フランキー（原題）』）
■助演男優賞
ルーイ・アンダーソン（『Baskets（原題）』）
タイ・バーレル（『モダン・ファミリー』）
アレック・ボールドウィン（『サタデー・ナイト・ライブ』）
タイタス・バージェス（『アンブレイカブル・キミー・シュミット』）
トニー・ヘイル（『Veep／ヴィープ』）
マット・ウォルシュ（『Veep／ヴィープ』）
■助演女優賞
レスリー・ジョーンズ（『サタデー・ナイト・ライブ』）
ケイト・マッキノン（『サタデー・ナイト・ライブ』）
ヴァネッサ・ベイアー（『サタデー・ナイト・ライブ』）
キャスリン・ハーン（『トランスペアレント』）
ジュディス・ライト（『トランスペアレント』）
アンナ・クラムスキー（『Veep／ヴィープ』）
【関連】写真でみる「第69回エミー賞」主要部門ノミネート
続いて18ノミネーションに輝いたのは、米FX局のリミテッドシリーズで女優ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの不仲を描いた『FEUD：Bette and Joan』。Netflixのオリジナルドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とタイ記録となっている。続く17ノミネーションを獲得したのは、コメディ部門の常連、副大統領に就任した元女性議員の奮闘を描く『Veep／ヴィープ』だ。
リミテッドシリーズ部門からは他に、リース・ウィザースプーン、ニコール・キッドマンらオスカー女優の共演が話題を呼んだHBO局の『ビッグ・リトル・ライズ〜セレブママたちの憂うつ〜』が健闘し、16ノミネーションを獲得。
第69回エミー賞授賞式は現地時間9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターにて開催予定。司会はスティーヴン・コルベアが務める。主なノミネートは以下の通り。
【ドラマ部門】
■作品賞
『ベター・コール・ソウル』
『ザ・クラウン』
『The Handmaid’s Tale（原題）』
『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
『THIS IS US 36歳、これから』
『ウエストワールド』
■主演男優賞
スターリング・K・ブラウン（『THIS IS US 36歳、これから』）
アンソニー・ホプキンス（『ウエストワールド』）
ボブ・オデンカーク（『ベター・コール・ソウル』）
マシュー・リス（『ジ・アメリカンズ』）
リーヴ・シュレイバー（『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』）
ケヴィン・スペイシー（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）
マイロ・ヴェンティミリア（『THIS IS US 36歳、これから』）
■主演女優賞
ヴィオラ・デイヴィス（『殺人を無罪にする方法』）
クレア・フォイ（『ザ・クラウン』）
エリザベス・モス（『The Handmaid’s Tale（原題）』）
ケリー・ラッセル（『ジ・アメリカンズ』）
エヴァン・レイチェル・ウッド（『ウエストワールド』）
ロビン・ライト（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）
■助演男優賞
ジョナサン・バンクス（『ベター・コール・ソウル』）
ジョン・リスゴー（『ザ・クラウン』）
マンディ・パティンキン（『HOMELAND』）
マイケル・ケリー（『ハウス・オブ・カード 野望の階段』）
デヴィッド・ハーバー（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）
ロン・セファス・ジョーンズ（『THIS IS US 36歳、これから』）
ジェフリー・ライト（『ウエストワールド』）
■助演女優賞
アン・ダウド（『LEFTOVERS／残された世界』）
サミラ・ワイリー（『The Handmaid’s Tale（原題）』）
ウゾー・アドゥーバ（『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』）
ミリー・ボビー・ブラウン（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）
クリッシー・メッツ（『THIS IS US 36歳、これから』）
タンディ・ニュートン（『ウエストワールド』）
【コメディ部門】
■作品賞
『Atlanta（原題）』
『black‐ish（原題）』
『マスター・オブ・ゼロ』
『モダン・ファミリー』
『シリコンバレー』
『アンブレイカブル・キミー・シュミット』
『Veep／ヴィープ』
■主演男優賞
アンソニー・アンダーソン（『Black-ish（原題）』）
アジズ・アンサリ（『マスター・オブ・ゼロ』）
ザック・ガリフィナーキス（『Baskets（原題）』）
ドナルド・グローヴァー（『Atlanta（原題）』
ウィリアム・H・メイシー（『シェイムレス 俺たちに恥はない』）
ジェフリー・タンバー（『トランスペアレント』）
■主演女優賞
パメラ・アドロン（『Better Things（原題）』）
ジェーン・フォンダ（『グレイス＆フランキー』）
アリソン・ジャネイ（『Mom（原題）』）
エリー・ケンパー（『アンブレイカブル・キミー・シュミット』）
ジュリア・ルイス＝ドレイファス（『Veep／ヴィープ』）
トレイシー・エリス・ロス（『black-ish（原題）』）
リリー・トムリン（『グレイス＆フランキー（原題）』）
■助演男優賞
ルーイ・アンダーソン（『Baskets（原題）』）
タイ・バーレル（『モダン・ファミリー』）
アレック・ボールドウィン（『サタデー・ナイト・ライブ』）
タイタス・バージェス（『アンブレイカブル・キミー・シュミット』）
トニー・ヘイル（『Veep／ヴィープ』）
マット・ウォルシュ（『Veep／ヴィープ』）
■助演女優賞
レスリー・ジョーンズ（『サタデー・ナイト・ライブ』）
ケイト・マッキノン（『サタデー・ナイト・ライブ』）
ヴァネッサ・ベイアー（『サタデー・ナイト・ライブ』）
キャスリン・ハーン（『トランスペアレント』）
ジュディス・ライト（『トランスペアレント』）
アンナ・クラムスキー（『Veep／ヴィープ』）