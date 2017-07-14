ドルトムント、日本に到着！空港での歓迎ぶりが半端じゃないぞ

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15日（土）、「明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2017」で浦和レッズと対戦するドルトムント

さきほど羽田空港に到着し、ファンから熱烈な歓迎を受けた。

すんごい歓迎ぶり！

ピエール・エメリク・オーバメヤングやウスマヌ・デンベレといった主力もしっかり来日だ！

さすがはドルトムントである。若い女性のファンも目立つ！人気はやはりマルク・バルトラやエーリク・ドゥルム？

なお、来日する直前にスヴェン・ベンダーのレヴァークーゼン移籍が発表されており、日本にはやって来ていないようだ。

ドルトムントは今日の午後7時より埼玉スタジアムにて前日練習を行うという。