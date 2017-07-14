ドルトムント、日本に到着！空港での歓迎ぶりが半端じゃないぞ
15日（土）、「明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2017」で浦和レッズと対戦するドルトムント。
さきほど羽田空港に到着し、ファンから熱烈な歓迎を受けた。
Welcome to #Tokyo, @BVB! 🇯🇵 #asiatour pic.twitter.com/cwAfh1at9s
- Evonik (@Evonik) 2017年7月14日
🛬 Hallo Tokio! 👏 #asiatour pic.twitter.com/Goi5CdXs70
- Borussia Dortmund (@BVB) 2017年7月14日
すんごい歓迎ぶり！
オバメヤン選手も笑顔でファンサービス！ @BVB @aubameyang7 #スゴイやつらがやってくる #ワーチャレ pic.twitter.com/RYWp36eic5
- Ｊリーグ (@J_League) 2017年7月14日
ドルトムント来日🇩🇪🇯🇵
空港は熱狂的なファンで大賑わい🙌 @BVB @dembouz #スゴイやつらがやってくる #ワーチャレ pic.twitter.com/YiGlywmRqy
- Ｊリーグ (@J_League) 2017年7月14日
ピエール・エメリク・オーバメヤングやウスマヌ・デンベレといった主力もしっかり来日だ！
👋 Die Spieler sind da (und Emma natürlich auch)! Willkommen in #Tokio, @BVB! #asiatour pic.twitter.com/TMtJh3QEAF
- Evonik (@Evonik) 2017年7月14日
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- Borussia Dortmund (@BVB) 2017年7月14日
さすがはドルトムントである。若い女性のファンも目立つ！人気はやはりマルク・バルトラやエーリク・ドゥルム？
なお、来日する直前にスヴェン・ベンダーのレヴァークーゼン移籍が発表されており、日本にはやって来ていないようだ。
ドルトムントは今日の午後7時より埼玉スタジアムにて前日練習を行うという。