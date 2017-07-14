ËÅÄ¿¿Í³»ÒµÄ°÷¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÅìÂçË¡³ØÉô¡×¤ÎÆÃ¼ì¤¹¤®¤ë¥×¥é¥¤¥É¡£½÷À¤Ï°Õ³°¤È¥¥é¥¥é·Ï
¡¡¸µÈë½ñ¤Ø¤ÎË½¸À¡¦Ë½¹Ô¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ËÅÄ¿¿Í³»ÒµÄ°÷¡£·ã¤·¤¤ÇÍ¤êÊý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢¸üÏ«¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÂç³Ø±¡½¤Î»¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà½÷¤ò¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥ÈÏ©Àþ¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡É¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÅìÂçË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ç¤ä¤ª¤¤¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¸¦µæ²È¤Î¶âÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤ÎÆÈÆÃ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤È¤Î¤³¤È¡£ËÅÄµÄ°÷¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ËÆþ³Ø¤·Æ±»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¶âÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¡¢ÅìÂçË¡³ØÉôÆÃÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¡½¡½¡©¡Ê´ó¹Æ¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡»ä¤Ï1993Ç¯¤ËÅìÂçÊ¸²Ê1Îà¡ÊË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë³Ø²Ê¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤ÎÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤¶¦²Ô¤®²ÈÄí½Ð¿È¤Î»ä¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ïµ®½Å¤Ê°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ç¡¢ÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¥³¥¯¥¤¥Á¡©¥·¥Û¥¦¡©¡×
¡¡¤Þ¤ºÊ¸1¤ÎÌÌÇò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¾ì¤Ç¡Ö¡ß¡ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥¯¥¤¥Á¡© ¥·¥Û¥¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¥¤¥Á¤È¤ÏÅö»þ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷µ¼ï»î¸³(Ãæ±û´±Ä£¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÁí¹ç¿¦»î¸³¤È²þ¾Î)¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥Û¥¦¤È¤Ï»ÊË¡»î¸³(ÊÛ¸î»Î¤Þ¤¿¤Ï¸¡»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³)¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹ñµ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¢»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÆóÂò¤Ç¤¹¡£´õË¾¿ÊÏ©¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤é¡¿Èà½÷¤é¤Ï¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ê¸1¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿ÆÂ²Á´°÷¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¡Ë¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤«»Î¶È¤È¤¤¤¦¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿³¬ÁØ½Ð¿È¤Î³ØÀ¸¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤â¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë½÷»Ò³ØÀ¸¤¬µ¤³Ú¤Ë¸À¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¿Æ¤¬ÂçÂ¢¾Ê¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï³°Ì³¾Ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢»ä¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¤¤¦Íý¶þ¤À¤è¡ª¡ÊÅö»þ¤Î»ä¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¡£¡Ë
¡¡³ØÀ¸´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û´±Ä£¤Ë¤âÍ¥Îô¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½ºâÌ³¾Ê¡Ë¡¢ÄÌ»º¾Ê¡Ê¸½·Ð»º¾Ê¡Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤¬3TOP¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¹ñµ¤ä»ÊË¡»î¸³¤Ï¶¹¤Ìç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢¿ÊÏ©»ÖË¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡¤³¤ì¤âÅö»þ¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤»¤¤¤«¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Åý¼£¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÃË»Ò³ØÀ¸¤Î¸À¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»ÙÇÛ¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢»ä¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¡¿Èà½÷¤é¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë»ÙÇÛ¡¦Åý¼£¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼ç¸¢¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹ñÌ±¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¡¢²¿ÌÜÀþ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢³ØÀ¸´Ö¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È!?
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÅý¼£¼ÔÌÜÀþ¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò¸ì¤ë³ØÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤é¡¿Èà½÷¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Î¡¢°ì¼ï¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´±Î½¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ±û´±Ä£¤òµî¤Ã¤Æ´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤ËºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶î¤±¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö½ÐÀ¤Áè¤¤¤ËÉé¤±¤ÆÃæ±û´±Ä£¤òµî¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà½÷¤ò¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥ÈÏ©Àþ¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡É¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÅìÂçË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ç¤ä¤ª¤¤¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¸¦µæ²È¤Î¶âÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤ÎÆÈÆÃ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤È¤Î¤³¤È¡£ËÅÄµÄ°÷¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ËÆþ³Ø¤·Æ±»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¶âÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¡¢ÅìÂçË¡³ØÉôÆÃÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¡½¡½¡©¡Ê´ó¹Æ¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡»ä¤Ï1993Ç¯¤ËÅìÂçÊ¸²Ê1Îà¡ÊË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë³Ø²Ê¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤ÎÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤¶¦²Ô¤®²ÈÄí½Ð¿È¤Î»ä¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ïµ®½Å¤Ê°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ç¡¢ÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¥³¥¯¥¤¥Á¡©¥·¥Û¥¦¡©¡×
¡¡¤Þ¤ºÊ¸1¤ÎÌÌÇò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¾ì¤Ç¡Ö¡ß¡ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥¯¥¤¥Á¡© ¥·¥Û¥¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¥¤¥Á¤È¤ÏÅö»þ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷µ¼ï»î¸³(Ãæ±û´±Ä£¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÁí¹ç¿¦»î¸³¤È²þ¾Î)¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥Û¥¦¤È¤Ï»ÊË¡»î¸³(ÊÛ¸î»Î¤Þ¤¿¤Ï¸¡»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³)¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹ñµ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¢»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÆóÂò¤Ç¤¹¡£´õË¾¿ÊÏ©¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤é¡¿Èà½÷¤é¤Ï¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ê¸1¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿ÆÂ²Á´°÷¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¡Ë¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤«»Î¶È¤È¤¤¤¦¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿³¬ÁØ½Ð¿È¤Î³ØÀ¸¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤â¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë½÷»Ò³ØÀ¸¤¬µ¤³Ú¤Ë¸À¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¿Æ¤¬ÂçÂ¢¾Ê¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï³°Ì³¾Ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢»ä¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¤¤¦Íý¶þ¤À¤è¡ª¡ÊÅö»þ¤Î»ä¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¡£¡Ë
¡¡³ØÀ¸´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û´±Ä£¤Ë¤âÍ¥Îô¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½ºâÌ³¾Ê¡Ë¡¢ÄÌ»º¾Ê¡Ê¸½·Ð»º¾Ê¡Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤¬3TOP¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¹ñµ¤ä»ÊË¡»î¸³¤Ï¶¹¤Ìç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢¿ÊÏ©»ÖË¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡¤³¤ì¤âÅö»þ¤ÎÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤»¤¤¤«¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Åý¼£¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÃË»Ò³ØÀ¸¤Î¸À¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»ÙÇÛ¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢»ä¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¡¿Èà½÷¤é¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë»ÙÇÛ¡¦Åý¼£¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼ç¸¢¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹ñÌ±¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¡¢²¿ÌÜÀþ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢³ØÀ¸´Ö¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È!?
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÅý¼£¼ÔÌÜÀþ¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò¸ì¤ë³ØÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤é¡¿Èà½÷¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Î¡¢°ì¼ï¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´±Î½¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ±û´±Ä£¤òµî¤Ã¤Æ´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤ËºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶î¤±¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö½ÐÀ¤Áè¤¤¤ËÉé¤±¤ÆÃæ±û´±Ä£¤òµî¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£