By Paintimpact一時は1分間に5000回ダウンロードされる程の人気を誇ったスマートフォン向けゲームの「 ポケモンGO (Pokémon GO)」。一時期の爆発的な人気はなりを潜めたものの、2017年1月には全世界での売上が10億ドル(約1100億円)を突破したことが明らかになるなど、変わらず多くのファンにプレイされています。そんなポケモンGOに関するデータを調査会社のSensor Towerが公開しています。Japanese Players Lead Pokémon GO Spending at Three Times the U.S. Average Per Downloadhttps://sensortower.com/blog/pokemon-go-revenue-per-downloadアプリ関連の調査会社であるSensor Towerは、堅牢なアルゴリズムと何百万ものデータを活用することでApp StoreとGoogle Playに存在するアプリに関するさまざまな分析を得られる「Store Intelligence」というサービスを展開しています。このStore Intelligenceがはじき出した数字によると、日本人のポケモンGOプレイヤーは過去12か月に1プレイヤー平均26ドル(約2900円)を課金していることが明らかになりました。以下は各国の1プレイヤー平均の課金額をグラフ化したもの。日本がダントツトップで、2位のアメリカの3倍以上を課金していることがわかります。リリース初年度に日本人プレイヤーがポケモンGOに課金した総額はなんと約3億1800万ドル(約360億円)。同じ年のアメリカでのすべてのモバイルゲームにおけるゲーム内課金の総額が約4億4400万ドル(約500億円)であったことを考えると、日本のプレイヤーがいかに多く課金しているかがわかります。調査によれば、日本のモバイルゲームユーザーはポケモンGOに限らず、他のどの国のプレイヤーよりも課金が多いそうで、「ポケモンGOとの親和性は顕著だ」とSensor Towerのアナリストであるランディ・ネルソンさん。なお、2016年7月にリリースされたポケモンGOですが、2017年7月までに累計収益12億ドルを突破しており、iOS・Androidアプリの世界累計ダウンロード数は7億5000万回を突破、ユニークダウンロード数は3億2300万回程度となっています。さらに、2017年5月11日にはポケモンGOユーザーが歩いた総距離が158億kmを超えているとのことです。