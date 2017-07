01.

目標設定ばかりで

行動が伴わない

02.

「昇進」を掴みにいかず

ただ待つだけ

03.

相手に伝えるだけ伝え、

確認を怠る

04.

人に任せず、

なんでも自分でやってしまう

05.

フィードバックに耳を傾けない

06.

準備が整うまで

何も動き出せない

07.

学歴で人を選んでいる

Licensed material used with permission by Gordon Tredgold