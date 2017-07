テレビ界のアカデミー賞と呼ばれる第69回エミー賞のノミネーションが現地時間の13日に発表され、ドラマ部門ではアンソニー・ホプキンス、エド・ハリスが出演するHBO作品「ウエストワールド」が最多22部門で初ノミネート。次点は18部門ノミネートのNetflix作品「ストレンジャー・シングス 未知の世界」となった。

ドラマ部門では5タイトルが初ノミネート。中には第74回ゴールデン・グローブ賞テレビドラマ部門の作品賞(ドラマシリーズ)を受賞したNetflix作品「ザ・クラウン」も。エリザベス2世の政界実力者との確執や王室のロマンス、歴史的事件に葛藤する姿を描くもので、主演女優のクレア・フォイもノミネート入り。同じくNetflix作品で10月27日よりシーズン2が全世界同時配信される「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、1980年代を舞台に平和な町で起きた少年の失踪事件を巡るSFスリラーで、失踪した少年の母親を演じたウィノナ・ライダーの熱演も話題になったがノミネート入りはならず、超能力を持つ少女イレブン役のミリー・ボビー・ブラウンが助演女優賞にノミネートされた。

コメディー部門では第74回ゴールデン・グローブ賞のコメディーシリーズ作品賞を受賞したFX Networks作品「アトランタ(原題) / Atlanta」、同賞の男優賞を受賞したドナルド・グローヴァーも初ノミネート。HBO作品「Veep/ヴィープ」の主演女優ジュリア・ルイス=ドレイファスは6年連続ノミネート入りの強さを見せつけた。

なおリミテッドシリーズ部門では『何がジェーンに起ったか?』(1962)などで知られるベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォード、大女優同士の確執を描いたFX Networks作品「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題) / FEUD: Bette and Joan」が18部門で初ノミネート。デイヴィス役のスーザン・サランドン、クロフォード役のジェシカ・ラングいずれも同部門の主演女優賞にノミネートされており、「アメリカン・ホラー・ストーリー」シリーズでラングと組んだ才人ライアン・マーフィーがクリエイターに名を連ねている。HBO作品「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」は、『ダラス・バイヤーズクラブ』(2013)や『わたしに会うまでの1600キロ』(2014)などの映画監督ジャン=マルク・ヴァレがリース・ウィザースプーン、ニコール・キッドマンと組んだビッグタイトルで、ウィザースプーン&キッドマンともに主演女優賞にノミネート。そのほか、同部門の俳優賞にはユアン・マクレガー、ベネディクト・カンバーバッチ、ジェフリー・ラッシュ、ロバート・デ・ニーロら映画スターがズラリ並んだ。

授賞式は現地時間の9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで行われる。(編集部・石井百合子)

第69回エミー賞の主なノミネーションは以下の通り。

■ドラマ部門作品賞

「ベター・コール・ソウル」

「ハウス・オブ・カード 野望の階段」

「ザ・クラウン」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題) / The Handmaid's Tale」

「THIS IS US 36歳、これから」

「ウエストワールド」

■ドラマ部門主演男優賞

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」

ケヴィン・スペイシー「ハウス・オブ・カード 野望の階段」

リーヴ・シュレイバー「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」

マイロ・ヴィンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」

アンソニー・ホプキンス「ウエストワールド」

■ドラマ部門主演女優賞

ロビン・ライト「ハウス・オブ・カード 野望の階段」

ヴィオラ・デイヴィス「殺人を無罪にする方法」

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」

クレア・フォイ「ザ・クラウン」

エリザベス・モス「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題) / The Handmaid's Tale」

エヴァン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」

■コメディー部門作品賞

「アトランタ(原題) / Atlanta」

「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

「マスター・オブ・ゼロ」

「モダン・ファミリー」

「シリコンバレー」

「アンブレイカブル・キミー・シュミット」

「Veep/ヴィープ」

■コメディー部門主演男優賞

ドナルド・グローヴァー「アトランタ(原題) / Atlanta」

ザック・ガリフィナーキス「バスケッツ(原題) / Baskets」

アンソニー・アンダーソン「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

アジズ・アンサリ「マスター・オブ・ゼロ」

ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」

ジェフリー・タンバー「トランスペアレント」

■コメディー部門主演女優賞

パメラ・アドロン「ベター・シングス(原題) / Better Things」

トレイシー・エリス・ロス「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

ジェーン・フォンダ「グレイス&フランキー」

リリー・トムリン「グレイス&フランキー」

アリソン・ジャネイ「マム(原題) / Mom」

エリー・ケンパー「アンブレイカブル・キミー・シュミット」

ジュリア・ルイス=ドレイファス「Veep/ヴィープ」

■リミテッドシリーズ部門作品賞

「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

「FARGO/ファーゴ」

「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題) / FEUD: Bette and Joan」

「ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン」

「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」

■リミテッドシリーズ部門主演男優賞

ユアン・マクレガー「FARGO/ファーゴ」

ジェフリー・ラッシュ「ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン」

ベネディクト・カンバーバッチ「SHERLOCK(シャーロック):ザ・ライイング・ディテクティブ(原題)/ Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece)」

リズ・アーメッド「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」

ジョン・タトゥーロ「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」

ロバート・デ・ニーロ「嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜」

■リミテッドシリーズ部門主演女優賞

フェリシティ・ハフマン「アメリカン・クライム」

リース・ウィザースプーン「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

ニコール・キッドマン「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

キャリー・クーン「FARGO/ファーゴ」

ジェシカ・ラング「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題) / FEUD: Bette and Joan」

スーザン・サランドン「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題) / FEUD: Bette and Joan」

■テレビムービー部門作品賞

「ブラック・ミラー:サン・ジュニペロ(原題)/ Black Mirror: San Junipero」

「ドリー・パートンズ・クリスマス・オブ・メニー・カラーズ:サークル・オブ・ラブ(原題)/ Dolly Parton's Christmas Of Many Colors: Circle Of Love」

「SHERLOCK(シャーロック):ザ・ライイング・ディテクティブ(原題)/ Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece)」

「ジ・イモータル・ライフ・オブ・ヘンリエッタ・ラックス(原題)/ The Immortal Life Of Henrietta Lacks」

「嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜」