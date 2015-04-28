ぷよぷよ、ナニコレ？！持ち運べる水『Ooho！』作り方もご紹介

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ぷよぷよしていて、きれいな水のボール？いえ、違うんです。これは持ち運べる水、『Ooho!（ダブリュオウホウ）』なんです。こんな水、見たことないですよね！とっても気になるこの水のボールの正体はなんなのでしょうか？そして、この『Ooho!』が自分でも作れちゃうということで、作り方もご紹介します。さっそくご覧ください♪

水のボール『Ooho!』（ダブリュオウホウ）

このぷよぷよの透明な水のボール。

手で持つことができるし、さわると柔らかいんです。
しかしこのOoho、本当に水が中に入っている水の球体なんです！

どうやって、水をこんな風に閉じ込めたのでしょうか？
そして、どうやって作るのか謎ですね。

Ooho！ができたワケ

イギリスのロンドンの学生が考案したというこの『Ooho!』。

水のペットボトルがもったいないということで、
持ち歩ける水の球体を考え出したのがきっかけです。

「環境のためにゴミを減らしたい」そんな考えから、
食用のうすい膜の中に水をいれてできたのがこのOoho！なんです。

つまりこの水は、”水からできた水ボトル”に入った”水”！
中の水を飲むには、膜を歯などで破り、
穴があいたところから水を飲むんです。

おもしろくて、とっても画期的だと思いませんか？

Ooho！を作ってみたい！

#ooho #oohowater #skippingrockslab #biodegradeable #seaweed. (Eat, Drink or Both @ once)

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実はこのOoho！手作りが可能なんです。

材料は食用アルギン酸ナトリウムと食用乳酸カルシウムの2つ。
どちらもインターネットの通販などで購入することができます。

この材料、聞いたことのない材料かもしれませんが、
添加物として一般的に使用されているものなので体には無害です♪

まるで科学実験みたいで楽しいかも♪

材料

水　300ml・1L・ボウル一杯分(適量) の3種類乳酸カルシウム　2gアルギン酸ナトリウム　5g

用意するもの

ボウル　2〜3つ泡だて器　もしくは　スプーン　など（混ぜる用）大き目の製氷機　もしくは　球体に型取れる容器

作り方

به زودی آب آشامیدنی با #بسته_بندی_متفاوت به بازار عرضه می شود که می توان بسته بندی آن را خورد. این برند آب معدنی که Ooho نام دارد، یک حباب مملو از آب است که نحوه آب نوشیدن انسان را برای همیشه تغییر می دهد. به گفته خالقان این ایده هدف از اختراع این بطری ها از بین بردن زباله های مربوط به #بسته_بندی است. در حقیقت Ooho یک شیوه بسته بندی جایگزین برای #بطری و لیوان های پلاستیکی می باشد. این بسته بندی خاص از عصاره seaweed (نوعی جلبک) ساخته شده است. این بسته بندی ها ارزانتر از پلاستیک هستند و می توان از آن برای بسته بندی هرگونه مایعات از جمله آب و نوشابه و حتی #مواد_آرایشی استفاده کرد . #چاپ #تورنگ_چاپ #چاپخانه #طراحی #بسته_بندی #بسته_بندی_مواد_غذایی #بسته_بندی_محصولات #بسته_بندي #print #toorangprint #design #designer #wraps #wrapped #packing #packprintdesign #waterpacking #oohowater

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300mlの水と乳酸カルシウム2gを泡だて器などで混ぜます。
粉が全部溶けたら適度な大きさの製氷機などにいれます。冷凍庫にいれ、凍らせます。アルギン酸ナトリウム5gと水1Lを泡だて器などで粉が溶けきるまで混ぜます。製氷機から取り出したボールをアルギン酸ナトリウムを溶かした水に入れます。全体が浸かったところで球体をとりだし、普通の水に入れます。

水から取り出すと・・・
球体が溶けて、ぷよぷよの水球体が出現♡

そのまま球体をやぶると、
中には水がはいっている状態になっています！

自宅でもぷよぷよ体験♡

まさに新感覚の水ボトル。
工夫次第では中にいろいろなフルーツや水以外をいれることもできるんです。

自分でも作ってみてはいかがですか？
この夏新しいスタイルで水を持ち運べるかも？！