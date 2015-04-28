ぷよぷよ、ナニコレ？！持ち運べる水『Ooho！』作り方もご紹介
ぷよぷよしていて、きれいな水のボール？いえ、違うんです。これは持ち運べる水、『Ooho!（ダブリュオウホウ）』なんです。こんな水、見たことないですよね！とっても気になるこの水のボールの正体はなんなのでしょうか？そして、この『Ooho!』が自分でも作れちゃうということで、作り方もご紹介します。さっそくご覧ください♪
水のボール『Ooho!』（ダブリュオウホウ）
Olha só que ideia genial! Pensando em diminuir os impactos ambientais, uma startup europeia criou uma bolha cheia de água que pode ser ingerida. A Ooho! (nome do produto) é 100% natural, biodegradável e feita de algas marinhas. Segundo os criadores, ela foi projetada para fornecer água de uma maneira sustentável e econômica, pois seu custo é de apenas 2 centavos. São de ideias assim que o mundo precisa. 👏🏻👏🏻#trcsustentavel #consumoconsciente #oohowater
このぷよぷよの透明な水のボール。
手で持つことができるし、さわると柔らかいんです。
しかしこのOoho、本当に水が中に入っている水の球体なんです！
どうやって、水をこんな風に閉じ込めたのでしょうか？
そして、どうやって作るのか謎ですね。
Ooho！ができたワケ
Just heard about ooho- a new product invented by 3 design students in UK. With the product you drink and eat the booble of water and thereby you don't need the plastic bootles for water - so Amazing and I cross my fingers for the product to come Alive - imagine how much plastic we can reduce #zimplifi #oohowater #innovation #entrepreneur #startup
イギリスのロンドンの学生が考案したというこの『Ooho!』。
水のペットボトルがもったいないということで、
持ち歩ける水の球体を考え出したのがきっかけです。
「環境のためにゴミを減らしたい」そんな考えから、
食用のうすい膜の中に水をいれてできたのがこのOoho！なんです。
つまりこの水は、”水からできた水ボトル”に入った”水”！
中の水を飲むには、膜を歯などで破り、
穴があいたところから水を飲むんです。
おもしろくて、とっても画期的だと思いませんか？
Ooho！を作ってみたい！
実はこのOoho！手作りが可能なんです。
材料は食用アルギン酸ナトリウムと食用乳酸カルシウムの2つ。
どちらもインターネットの通販などで購入することができます。
この材料、聞いたことのない材料かもしれませんが、
添加物として一般的に使用されているものなので体には無害です♪
まるで科学実験みたいで楽しいかも♪
材料水 300ml・1L・ボウル一杯分(適量) の3種類乳酸カルシウム 2gアルギン酸ナトリウム 5g
用意するものボウル 2〜3つ泡だて器 もしくは スプーン など（混ぜる用）大き目の製氷機 もしくは 球体に型取れる容器
作り方
300mlの水と乳酸カルシウム2gを泡だて器などで混ぜます。
به زودی آب آشامیدنی با #بسته_بندی_متفاوت به بازار عرضه می شود که می توان بسته بندی آن را خورد. این برند آب معدنی که Ooho نام دارد، یک حباب مملو از آب است که نحوه آب نوشیدن انسان را برای همیشه تغییر می دهد. به گفته خالقان این ایده هدف از اختراع این بطری ها از بین بردن زباله های مربوط به #بسته_بندی است. در حقیقت Ooho یک شیوه بسته بندی جایگزین برای #بطری و لیوان های پلاستیکی می باشد. این بسته بندی خاص از عصاره seaweed (نوعی جلبک) ساخته شده است. این بسته بندی ها ارزانتر از پلاستیک هستند و می توان از آن برای بسته بندی هرگونه مایعات از جمله آب و نوشابه و حتی #مواد_آرایشی استفاده کرد . #چاپ #تورنگ_چاپ #چاپخانه #طراحی #بسته_بندی #بسته_بندی_مواد_غذایی #بسته_بندی_محصولات #بسته_بندي #print #toorangprint #design #designer #wraps #wrapped #packing #packprintdesign #waterpacking #oohowater
粉が全部溶けたら適度な大きさの製氷機などにいれます。冷凍庫にいれ、凍らせます。アルギン酸ナトリウム5gと水1Lを泡だて器などで粉が溶けきるまで混ぜます。製氷機から取り出したボールをアルギン酸ナトリウムを溶かした水に入れます。全体が浸かったところで球体をとりだし、普通の水に入れます。
水から取り出すと・・・
球体が溶けて、ぷよぷよの水球体が出現♡
そのまま球体をやぶると、
中には水がはいっている状態になっています！
自宅でもぷよぷよ体験♡
#freesh #waterdrops can replace #Plasticwaterbottles and then we will have #ediblewaterbubbles - #team behind this idea is #SkippingRocksLab - #bunch of engineering graduates from RCA and Imperial College London who introduced their ground-breaking concept in 2013. #bubbles, called #Ooho are created by encasing a #blob of #drinkingwater within an edible membrane made from a natural #seaweedextract. Nothing goes to waste, and the product will fully biodegrade in 4-6 weeks if left unconsumed. Given that the US alone uses an estimated 35 billion #plasticbottles per year, and since plastic water bottles takes hundreds of years to #decompose, so this is #brilliant #oohowater
まさに新感覚の水ボトル。
工夫次第では中にいろいろなフルーツや水以外をいれることもできるんです。
自分でも作ってみてはいかがですか？
この夏新しいスタイルで水を持ち運べるかも？！