2009年に急逝したポップの帝王マイケル・ジャクソンの未発表曲を収めたアルバムが“未発表の最後のアルバム”として、音楽専門のオンライン・オークションサイト「Gotta Have Rock and Roll」で現地時間19日よりオークションにかけられるという。The WrapやBillboardなどが伝えた。CDには以前にリリースされた『モンスター』『ブレイキング・ニュース』『ステイ』の別ミックス・バージョンと、9曲の未発表曲、合計12曲が収録されているという。ボーカルも入っているとのことだが、信憑性は不明。CDの持ち主はマイケルと家族ぐるみで親しかった友人でパーソナルアシスタントだったという人物が所有していたものと、Gotta Have Rock and Rollは説明しているという。マイケルとは長い付き合いがあり、世界中を一緒に回った仲だという。元の持ち主がどのような経緯でCDを手にしたかは不明だ。入札額は5万ドル(約565万円)から始まり、楽曲の著作権は含まれていないとのこと。マイケルの遺産などを管理するマイケル・ジャクソン・エステートは本件に関してノーコメントだったという。