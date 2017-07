スパイダーマン新シリーズ『スパイダーマン:ホームカミング』(8月11日日本公開)より、これまでのメイおばさんとは一線を画すセクシーな一面を兼ね備えているマリサ・トメイの悩殺ショットが公開された。

今回本作で、スパイダーマンこと15歳の高校生、ピーター・パーカーを優しく見守る育ての親“メイおばさん”を演じるのがマリサ・トメイ。マリサといえば、『いとこのビニー』でジョー・ペシ演じる弁護士の婚約者を演じ一躍ブレイク。近年では、『その土曜日、7時58分』、『レスラー』などでは大胆なヌードも披露しており、年を重ねるごとにセクシーさを増し続けている女優だ。

この度新たに公開となった画像では、大きく胸元があいたタンクトップと艶のあるロングヘアが印象的で、アラフィフならではといった“大人の色気”を感じさせる、セクシーな表情を浮かべた一枚となっている。これまでのメイおばさんといえば、“年老いた白髪のおばあちゃん”というようなイメージが強かったが、今回の新スパイダーマンではそのイメージを一蹴!二代目メイおばさんを演じたサリー・フィールド(70歳)から、なんと18歳も若返り!これまでの印象を180度覆す、美貌とセクシーさを兼ね備える新たな“メイおばさん”が誕生した。劇中では幾度となくその美貌と色気を余すことなく振りまき、ピーターと外食した際には、店の男性スタッフから頼んでもいなかった料理を「追加サービス」されてしまうほど。だが、これまでのメイおばさんのイメージとは大きなギャップがあるものの、マリサ・トメイ演じるメイおばさんも過去作同様、どこか危なっかしいピーターを心配しながらも、時には15歳というまだ大人にはなりきれない繊細な心を支える“お母さん”的一面を随所で垣間見せている。ピーターが新米ヒーロー・スパイダーマン…であることは知らないものの、ピーターにとっては確かに心の支えとなっているのだ。

“新スパイダーマン”の行く末はもちろんのこと、ピーターを優しく見守り続ける、美しくセクシーすぎる“新メイおばさん”にも注目だ。

■『スパイダーマン:ホームカミング』

2017年8月11日(祝・金) 日本公開

(c) Marvel Studios 2017. (c) 2017 CTMG. All Rights Reserved.