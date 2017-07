01.

「ありのままの自分」を

大切にできるから

02.

趣味が合う人と

出会う機会が増えるから

03.

「安定」と「幸せ」を

勘違いしなくなるから

04.

自分の良いところに

気付けるから

05.

人が決めた「幸せ」に

振り回されなくなるから

