2017年7月11日まで開催された Amazon 最大のセール「Amazonプライムデー」で、今年は世界規模でセールス記録を更新し、売上は2000億円以上だったという予測が出ています。Prime Day projection: Amazon will top $2 billion in saleshttps://www.digitalcommerce360.com/2017/07/10/prime-day-projection-amazon-will-top-2-billion-sales/Echo devices are Amazon Prime Day’s best sellers | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2017/07/11/echo-devices-are-amazon-prime-days-best-sellers/2014年から始まったAmazon最大のセール「Amazonプライムデー」。2017年は新たに中国、インド、メキシコを加えた全世界13カ国で開催され、日本では2017年7月12日午前0時に終了しました。セール開始直後にはAmazon.co.jpのトップページが一時ダウンするなど、Amazonプライム会員が殺到した年に1度の大セールは、全世界レベルで大成功となったようです。Amazonはセールスに関する詳細な数字を明らかにしていませんが、Digital Commerce 360がAmazonのプライムデーの売上予測を公開。Amazonの全世界の売上は、18億ドル(約2000億円)だった2016年を21%上回る21億8000万ドル(約2500億円)になると推測しています。世界的な売上増になった大きな原因は、セールの時間が昨年より6時間延びて30時間になったことだとのこと。記事作成時点でセール開催中のアメリカでの売上は、15億6000万ドル(約1800億円)に達する見込みで、前年から20%増になると予想しています。ちなみに、アメリカ国内のプライム会員の会費は、年額99ドル(約1万1000円)または月額10.99ドル(約1300円)で、会員数は2016年第4四半期の約6300万人から35%増の約8500万人だとCIRPは発表しています。2000億円以上を30時間で売り上げるというおそるべきAmazonプライムデーですが、気になる最も売れた商品は、AIアシスタント「Alexa」対応スピーカー「Amazon Echo」関連商品だったとTechCrunchは述べています。Amazon関係者からの情報によると、アメリカ国内では2016年のプライムデー比で2倍、イギリス、ドイツなどを含む全世界では3倍のEcho端末が販売され、なんと1分間に数千台が売れているとのこと。平常時でさえベストセラーを記録するEchoシリーズですが、Amazon.comではプライムデー特価として、179.99ドル(約2万円)の「Amazon Echo」は89.99ドル(約1万円)と半額で販売中。Amazonのベストセラーランキングによると、最も売れているのは「Echo Dot」で、通常49.99ドル(約5700円)が30%オフの34.99ドル(約4000円)となっています。CIRPによると、アメリカ国内のプライム会員がAmazonで費やすお金は年間あたり平均1300ドル(約15万円)だとのこと。この数字は、非プライム会員の平均700ドル(約8万円)を大きく上回ることから、Amazonはプライム会員を増やすべく、プライム会員限定のイベントを今後も強化していくと予想されています。