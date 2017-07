Engyro Product Connectors for Microsoft System Center Operations Manager 2007



Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007



Microsoft Integration Designer 2.5



Microsoft Intelligent Application Gateway 2007



Microsoft ProClarity Analytics Server 6.3



Microsoft ProClarity Desktop Professional 6.3



Microsoft ProClarity SharePoint Viewer 6.3



Microsoft SoftGrid Application Virtualization 4.1 for Desktops



Microsoft SoftGrid Application Virtualization 4.2 for Desktops



Microsoft SoftGrid Application Virtualization for Terminal Services 4.1



Microsoft Virtual PC 2007



Microsoft Visual SourceSafe 2005 Standard Edition



Windows Phone 8.1

By Vernon ChanMicrosoftが各製品ごとに設定しているサポート終了スケジュールに基づき、現地時間2017年7月11日をもって「 Windows Phone 8.1」のサポートが終わりました。後継OSとして「Windows 10 Mobile」がリリースされていますが、2010年に生まれた「Windows Phone」の名前は7年で消えることになりそうです。Windows Phone dies today - The Vergehttps://www.theverge.com/2017/7/11/15952654/microsoft-windows-phone-end-of-supportMicrosoft ends support for its ill-fated iPhone competitor, Windows Phonehttp://appleinsider.com/articles/17/07/11/microsoft-ends-support-for-its-ill-fated-iphone-competitor-windows-phone2016年にMicrosoftが発表していた「2017年内にサポートが終了する製品リスト」によると、7月11日に以下の製品のサポートが終了しました。これを受けて、ニュースサイト・The Vergeは記事に「Windows Phoneが本日死亡」という見出しをつけました。なお、AdDuplexのレポートによると、稼働中の「Windows OS搭載モバイル端末」のうち、80%がすでにサポートが終了となった「Windows Phone 7」「Windows Phone 8」「Windows Phone 8.1」端末で、後継OSであるWindows 10 Mobile搭載端末は20%だとのこと。Windows Phone 8.1は、Windows Phone 8からの大型アップデートによって提供されたモバイルOSであり、Cortanaの追加や新しい通知センター、UIの変更などが行われました。Windows Phoneシリーズの位置をさらに引き上げるOSとしてMicrosoftも力を入れていましたが、近年は新しく登場する スマートフォン の99.6%がiOSかAndroidのどちらかという状態になっていて、Microsoftのスマートフォンブランド「Lumia」も2015年10月発表の「Lumia 950」「Lumia 950 XL」を最後にリリースが止まっていました。MicrosoftがWindows 10 Mobile搭載フラグシップモデル「Lumia 950/950 XL」を発表 - GIGAZINE前述のように、後継として「Windows 10 Mobile」がありサポートもまだ続いているものの、その先行きは不透明。Windows 10 Mobileのリリース時、Windows Phone 8.1から更新可能な無償アップグレードが提供されましたが、2017年4月11日から提供されている「Windows 10 Mobile Creators Update」でも機能の大幅なアップデートはなく、2017年秋に提供予定の「Windows 10 Fall Creators Update」もPCのWindows 10向けで、Windows 10 Mobileの新機能のテストは行われていないとのこと。By Vernon ChanMicrosoft Build 2017でもWindows Phoneの発表はほとんどなく、「MicrosoftはもうWindows Phoneに力を入れていない」とも言われています。Microsoftのサティア・ナデラCEOは「モバイルファースト、クラウドファースト」を掲げていますが、近年のMicrosoftはiOS・Android向けのアプリやサービスを展開しているため、もう「モバイルファースト戦略」にはWindows Phoneは含まれていないのかもしれません。