ご存じカリフォルニア州ロサンゼルスの「ドジャー・スタジアム(Dodger Stadium)」。カンザスシティ・ロイヤルズを迎えた現地の8日、ナイターゲームにはロサンゼルス・ ドジャース を応援するファンを中心に約45,000人の観客が詰めかけていた。だがそのなかに1人、強烈キャラの高齢女性がいたもよう。動画でも公開され、大きな話題となっているロサンゼルスの美しい晴天=真っ青な“ドジャーブルー”が彼らのカラー。そんなチームのため、白いパンツに美しい青のトップスを選び、白髪にドジャースのサンバイザーを着用してスタジアムにやってきたそのオバアチャン。3-3の同点となった第7イニングで彼女はスタジアムの映像カメラマンの目に留まった。6角形のジャンボトロン(大型映像表示装置)に自身の姿が映し出されると大興奮してしまったようだ。イスから立ち上がって激しく踊り、セクシーに腰まで振るオバアチャン。そんな彼女には数千人のファンが大きな声援を送ってくれた。あまりにも心地よかったとみえ、そのお返しにセクシーなサービスでもと思ったのか、それとも「これでも見ておおいに発奮して!」とドジャースのメンバーを激励するためか、彼女は青いシャツを両手で握るとバッと持ち上げ、白いブラジャーと胸元を大きく晒して人々を仰天させた。「いいぞ〜!」と囃し立てるような声、「キャー」といった悲鳴、そして爆笑。そこでジャンボトロンの映像はぷっつりと切断されてしまったが、オバアチャンの様子は多くの観客がスマホなどで録画しており、SNSにはたくさんの写真や動画がアップロードされたもようだ。ちなみにゲームは延長戦となり、ドジャースが5対4でなんとか勝利をおさめた。オバアチャンとはいえボディの動きはまだまだ妖艶。彼女のホットな応援がなかったらひょっとして…!?画像は『WorldWide Weird News 2017年7月10日付「Grandmother flashes her breasts to thousands of baseball fans during Los Angeles Dodgers game」(By: Emily Lewis)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 Joy横手)