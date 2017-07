もしかしたらMacBookやiPadの存在を知らないのでしょうか。デスクトップ型のiMacを列車に持ち込んで作業する女性の写真が話題となっています。

アメリカ・テキサス州オースティン在住のデビッド・ヒルさんは、イギリス・ダーリントン発、ロンドン行きのヴァージン・トレインに乗車していました。そのファースト・クラス内でのことです。



「列車のデッキから通路を歩いていたら、テーブルにiMacが乗っているのが見えたんだ」とヒルさんは語ります。「思わず2度見したよ。ちっちゃなテーブルの上に大きなコンピューターが乗ってるんだから。最初は従業員かと思ったからそのまま通り過ぎたけど、これは写真を撮っておこう、と思って」



ソフトウェア会社で働いていて、15年近く列車で旅行しているけれど、こんなのを見たのは初めてだよ。女性はワイヤレスじゃないキーボードとマウスを使ってた。



ラップトップに同じくらいのオプションがあって、ずっと持ち運びしやすいのに、わざわざデスクトップを持ち歩いている人がいるのが不思議だよ。

とヒルさんは、その時の様子と驚きを語っています。



ヒルさんが撮影、Twitterに投稿した写真は、2,000回以上もリツイートされることとなりました。



A lady has brought her iMac onto the train! Has she not heard of a laptop?? wtf!!! pic.twitter.com/zC3wNw7Yhv

— David Hill (@davidhill_co) 2017年7月4日