仕事終わりにふらっと立ち寄ったローソンにランチパックのカープとコラボしたやつがあったので、早速食べてみた(゚ω゚) ショートケーキの生地がパンver.と思って頂ければって感じ_(:3 」∠)_ 美味いが、思ってたのとはちょっと違ったかなぁ( ゚д゚) #ローソン#ランチパック#カープ#イチゴジャム&ミルククリーム#もう一つある模様#疲れたー

A post shared by かいちょー〔やよいてゐ〕 (@kaicho009) on Jul 5, 2017 at 4:33am PDT