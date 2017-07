01.

仕事から帰ってくると、

「今日はどんな1日だったの?」と声をかける

02.

トイレに行きたいけど、

膝で気持ちよさそうに寝てるから我慢する

03.

人よりも、ネコの写真の方が多い

04.

ベッドの中心はネコで、自分は隅っこ

05.

ソファが占領されていたら、硬いイスでいい

06.

他のネコを撫でることを、

裏切りのように感じてしまう

07.

買い物に行くと、

必ず新しいおもちゃを買って帰る

08.

自分の好きな番組じゃなくても、

ネコが見ていると付き合ってしまう

09.

仕事に行く時間になると、

「ごめんよ」と声をかける

10.

最高なのは、

ネコと寄り添っている土曜日の夜だと思う

Licensed material used with permission by last lemon