Twitterは、いやがらせ対策として、公式アプリで「フォローしていないアカウント」「新しいアカウント」からの通知をミュートできる機能を追加しました。

TwitterのiOSアプリでは、通知タブ(ベルのアイコン)から、右上の歯車マークをタップし、「通知」メニュー内の「詳細フィルター」から、「フォローしていないアカウント」や「新しいアカウント」の通知をしないよう設定できます。







同機能は、Web上のtwitter.comやAndroidアプリでも利用可能です。



Now you have even more control over your notifications. Mute accounts that don't follow you, new accounts, and more. https://t.co/UapP6DtTtY pic.twitter.com/RcBQGx219k

— Twitter Safety (@TwitterSafety) 2017年7月10日