·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¡ØÅìµþ¶ô¼ï¡Ù¼ç±é¤Ë¡Ö½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢Áó°æÍ¥¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢¾®³Þ¸¶³¤¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢Á°ÌîÊþºÈ¡¢¤½¤·¤ÆÇë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£·¦ÅÄ¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÐÅÄ¥¹¥¤¤«¤é¼«¿È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¥¹¥¤¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¿Í´ÖÀ¤³¦¤ËÊ¶¤ì¡¢¿Í¤ò¶ô¤é¤¦¡Ö¶ô¼ï¡Ê¥°¡¼¥ë¡Ë¡×¤¿¤Á¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾¶ô¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¥«¥Í¥¤¬¡¢¿Í´ÖÀ¤³¦¤È¶ô¼ï¤Î´Ö¤Ç¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯À¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¶ô¼ï¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·¦ÅÄ¤é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÅìµþ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È·¦ÅÄ¤¬¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢³Æ¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢CCG¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¶ô¼ïÁÜºº´±¡¦¿¿¸Í¸â½ï¡Ê¤Þ¤É¤¯¤ì¤ª¡Ë¤ò±é¤¸¤¿ÂçÀô¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ªÄ´»Ò¤â¤Î¤ä¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤ÊÌò¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÈÁÜºº´±¡É¤Ê¤ó¤ÆÌò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤°¤Ë¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¥Þ¥É¥¯¥ì¤Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁêÅö¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î´é¤Ï¡×¤È¤Ü¤ä¤Àá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥É¥¯¥ì¤ò»ä¤¬¤ä¤ë¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ØÂçÀô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡ª¤¢¤Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä°ã¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡Ö°ã¤¦¤À¤í¤¦¡ª¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢ÌòÊÁ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·¦ÅÄ±é¤¸¤ë¥«¥Í¥¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤ë½÷À¥ê¥¼¤ò±é¤¸¤¿Áó°æ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥«¥Í¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¶ô¼ï¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥«¥Í¥¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¤é»ä¤Ï¼¿¹õ¡£ÆÍ¤Ã¤Ä¤±¤Ð°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È·¦ÅÄ¤È¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï7·î2Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢7·î6Æü¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤ò¤ß¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ºî¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢·¦ÅÄ¤â¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤Î½Å¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Î¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¤Ï7·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¥¹¥¤¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¿Í´ÖÀ¤³¦¤ËÊ¶¤ì¡¢¿Í¤ò¶ô¤é¤¦¡Ö¶ô¼ï¡Ê¥°¡¼¥ë¡Ë¡×¤¿¤Á¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾¶ô¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¥«¥Í¥¤¬¡¢¿Í´ÖÀ¤³¦¤È¶ô¼ï¤Î´Ö¤Ç¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯À¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¶ô¼ï¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·¦ÅÄ¤é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÅìµþ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È·¦ÅÄ¤¬¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢³Æ¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢CCG¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¶ô¼ïÁÜºº´±¡¦¿¿¸Í¸â½ï¡Ê¤Þ¤É¤¯¤ì¤ª¡Ë¤ò±é¤¸¤¿ÂçÀô¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ªÄ´»Ò¤â¤Î¤ä¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤ÊÌò¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÈÁÜºº´±¡É¤Ê¤ó¤ÆÌò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤°¤Ë¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¥Þ¥É¥¯¥ì¤Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁêÅö¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î´é¤Ï¡×¤È¤Ü¤ä¤Àá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥É¥¯¥ì¤ò»ä¤¬¤ä¤ë¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ØÂçÀô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡ª¤¢¤Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä°ã¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡Ö°ã¤¦¤À¤í¤¦¡ª¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢ÌòÊÁ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·¦ÅÄ±é¤¸¤ë¥«¥Í¥¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤ë½÷À¥ê¥¼¤ò±é¤¸¤¿Áó°æ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥«¥Í¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¶ô¼ï¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥«¥Í¥¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¤é»ä¤Ï¼¿¹õ¡£ÆÍ¤Ã¤Ä¤±¤Ð°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È·¦ÅÄ¤È¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï7·î2Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢7·î6Æü¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤ò¤ß¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ºî¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢·¦ÅÄ¤â¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤Î½Å¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Î¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¤Ï7·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£