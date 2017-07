01.

まずは「原因」を

突き止める

02.

「兆候」をスルーしない

03.

ストレス発散方法を

見直してみる

04.

限度を超えたら遠慮なく

「NO」と言う

05.

予定を立てて

優先順位を決める

06.

リラックスできる

時間をつくる

07.

定期的に運動をする

ストレス社会のなかで…

