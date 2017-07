日本マクドナルドは、専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”(マックカフェ バイ バリスタ)を2012年にオープンし、今年で5周年を迎える。これを記念し「♯カフェの穴場」キャンペーンを6月23日から9月末日まで実施している。期間中は期間限定商品を順次発売し、商品と連動した様々なプロモーションを展開していくという。キャンペーン第2弾の商品として、「とろっとプリンマンゴースムージー」「クリーミー杏あん仁にんマンゴースムージー」を7月12日から販売する。



暑い夏が始まるこの時期に南国のリゾート気分を味わえる、いつもとは少し変わったマンゴースムージーが初登場となる。「とろっとプリンマンゴースムージー」は、果肉の入ったジューシーなマンゴープリンとアルフォンソマンゴーのピューレを使用したさわやかなスムージーを合わせた。さらに、ごろっとしたアップルマンゴーの果肉とマンゴーホイップをトッピングした。プリン、スムージー、果肉、ホイップと全てマンゴーを使用しており、マンゴー尽くしの贅沢なスムージーとなっている。

「クリーミー杏仁マンゴースムージー」は、杏仁の香りとミルクのコクが特長のやわらかぷるぷるの杏仁プリンとマンゴースムージーを合わせ、さらに、ごろっとしたマンゴーの果肉とホイップクリームをトッピングした。口どけの良いなめらかな杏仁プリンと、マンゴースムージーの相性抜群のハーモニーを楽しめる。



“McCafe by Barista”でもっとも人気のあるマンゴースムージーのスペシャル版として、どちらのスムージーも口どけの良いプリンとさわやかに飲めるフルーティーなマンゴー尽くしの贅沢なスムージー。なめらかなプリンと、ひんやりスムージーのシャリシャリした食感の変化を楽しんでほしいという。



また、今年で5周年となる“McCafe by Barista”は、37都道府県で全90店舗を構え、ドリンクやスイーツをレギュラー商品として30種類以上揃え、季節やトレンドに合わせた期間限定商品も提供してきた。日頃利用している消費者への感謝の気持ちをこめ、「実は意外な場所(穴場)にお気に入りのカフェがある」というコンセプトのもと「♯カフェの穴場」キャンペーンを実施し、魅力的な期間限定商品も続々提供していくという。



マクドナルドはこれからも、専任バリスタによる本格カフェコーナー“McCafe by Barista”において、高品質かつお得感のあるカフェメニューと、快適なくつろぎの空間を提供していく考え。



[小売価格]

とろっとプリンマンゴースムージー:Mサイズ 490円/Lサイズ 530円

クリーミー杏仁マンゴースムージー:Mサイズ 490円/Lサイズ 530円

(すべて税込)

[発売日]7月12日(水)



日本マクドナルド=http://www.mcdonalds.co.jp