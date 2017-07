パクチーの風味を消すことはできるのか?

今回パクチーの風味消し実験を行ってくれるのは、人気YouTuberのマホトさんとサグワさんです。

2人はいろいろな方法でパクチーを調理・実食して、本当に風味が消えているかを判断します。では、どんな方法で調理すれば食べられるようになるのか、見ていきましょう!

初めは「そのまま食べてみる」

最初は、確認の意味も込めて「生」で実食します。

豪快にパクチーにかぶりつくマホトさんと一口サイズのパクチーを食べるサグワさん。なぜか食べている量が違いすぎますが、結果は…

「アウト」です(笑)

本気でヤバい時の表情をしていますね。パクチー嫌いな人が「生で食べる」のは無理があります。

まぁ、これは分かっていた結果なので、次を見てみましょう!

カレーに入れる

次は「カレー」に入れてみます!生よりは食べやすいと思いますが、どうなのでしょうか?

いざ、実食!

サグワさんがすでにスゴイ表情をしている気がしますが、結果は…

「アウト」です!

口に入れたときは、わりといけるかなと思ったのですが、噛むとじわじわパクチーが現れます。

あずきに添えて

続いては、なぜか「あずき」と一緒に食べます。

ヴィジュアルは、あずきとヨモギの葉っぱみたいな感じで美味しそうに見えますが、味はどうなのでしょうか。

甘いものと一緒に食べるという方法はこれまで聞いたことがないので、案外いけるかもしれません!

結果は…

「アウトー!」

相変わらず、マホトさん良い表情しますね(笑)

最初はあずきの味が口の中に広がっていますが、あとからパクチーがやって来るので注意が必要です。

甘いものでごまかす作戦も失敗。

煮付けにする

次は「煮付け」です!

やっと本格的な調理に入ってきました。

煮付けされているパクチー。けっこう美味しそうに見えるのですが、結果は…

残念ながら「アウト」!

味付けをしても風味がなくならないパクチー、強敵ですね。

果たして、風味を完全に消す方法はあるのでしょうか?

唐揚げにする

最後は「唐揚げ」です!

もうこれでダメだったら、パクチー嫌いの人はあきらめましょう(笑)

まずは、臭いの確認から。

するとあら不思議、あれほど強烈だった臭いが全くしません!

これは期待できますね。

結果は…

「セーフ」!!

パクチーにやっと勝ちました。パクチー嫌いな二人も余裕で食べられるくらいなので、本当に味が全くしないのでしょう!

ということで、パクチーの風味を消すには「唐揚げにする」ことをおすすめします!!

マホトさんの検証動画が面白い!

今回の動画は、パクチー嫌いの人にとっては必見でしたね!

もしどうしてもパクチーを食べないといけないシーンに遭遇したら、ぜひ唐揚げにしてやっつけちゃってください!

マホトさんのYouTubeチャンネルでは、思わずニヤリとしてしまうような検証動画が多数アップロードされています。中には実生活で役立つものもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

