小腹が空いたときに 食べるお菓子 袋がジップになってるから 持ち運びに便利 バックに常備💡 #ナチュラルローソン #ローソン #コンビニお菓子 #ヘルシーお菓子 #身体に優しいおやつ #小腹がすいた #ナッツのお菓子 #ナッツ

A post shared by hono (@hono.tu) on May 9, 2017 at 5:31am PDT