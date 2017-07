見た目がおしゃれなインスタ風加工

インスタ風加工とは、その名が示す通り普通に撮った写真とインスタ風のフレームを重ねることで作れる、見た目的におしゃれな加工方法です。

おしゃれな写真をインスタ風に加工することで、さらに可愛くウケのいい雰囲気に仕上げることができます。

実は加工のやり方はいろいろあるのですが、今回はその中で2つのアプリを使った6ステップで出来る簡単な方法をご紹介していきたいと思います。

6ステップで出来るインスタ風加工のやり方

インスタ風加工の簡単なやり方は、ミクチャのYUKAさんが公開しています。

出典:https://mixch.tv/m/qRFDb9cF

1.まずはアプリを準備しましょう。

用意するアプリは、PicsArtとLINE Cameraの2つです。実はすでにゲットしている方も多いのではないでしょうか。

PicsArtは画像を重ね合わせるために、LINE Cameraは文字入れで使います!もちろんどちらも無料ですよ〜!

2.次に、このようなテンプレート用画像をしてください。こちらはネット上で探せば無料で公開してくれている人がすぐに見つかります!

3.続いてPicsArtを起動し、真ん中下の+ボタンを押し「編集」をタップ。

インスタ風加工したい写真を選択します。なるべく色合いのきれいな画像がいいですね。

画像を選択したら、「写真の追加」から先ほど保存したテンプレート用画像を選びます。テンプレート用画像をちょうどいい大きさに拡大し、透明度を下げて画像を重ね合わせます。

4.次に、プロフィール用画像の設定です。

プロフィールに使いたい画像を選択して、画像を追加しましょう。

インスタのプロフィールっぽく顔が映った写真を使ったほうが、加工したときにいい雰囲気になりやすいと思いますよ。

画像を追加したら、プロフィール画像を適切な大きさに拡大し、「図形クロップ」をタップ。左から3つ目の円形マークを選択して、丸く切り取ります。

切り抜いた画像を拡大/縮小して、プロフィール写真が表示される箇所にはめます。

ポイントは「透明度を下げて写真に馴染ませること」です!

ここで画像をいったん保存します。

5.続いてLINE Cameraを起動し、文字入れをしていきます!

文字入れに関しては、他のアプリでもできますが、LINE Cameraはフォントの種類が豊富なのでおすすめです。

ユーザー名の位置に、自分のアカウントを文字入れします。

ほかには「いいね数」を入力したり、

ユーザー名を入力したり。コメントまで付いていると、まるで本当インスタに載っている写真っぽいですね!

6.そして最後に、好みのフィルターをかければ出来あがりです!

慣れれば10分程でかわいいインスタ風加工写真ができちゃいますよ。無料で簡単にできるので、気になる人は一度やってみてくださいね!

YouTubeにアップロードされている様々な写真加工方法に関する動画

Electronic Bulletin Board Processing:電光掲示板風加工

今回は「インスタ風加工」の作り方を見てきましたが、YouTubeではその他の写真加工方法に関する動画が多数アップロードされています。

人とはちょっと違う写真をSNS等に載せてみたい方にとって必見の動画ばかりなので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。そして、このやり方を真似してどんどん加工した画像を作ってみてください!

