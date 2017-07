Appleがこの秋発売見込みのiPhone8は、有機EL(OLED)を搭載し、背面パネルはガラス製、ワイヤレス充電に対応するといわれています。



こうした情報に加え、Apple関連情報を立て続けにリークしているベンジャミン・ジェスキン氏が現地時間8日、iPhone8は4色展開で、そのうち1つは「鏡面のような仕上げ」だとツイートしました。

しかしこのツイートの写真について米メディア9to5Macは、写真そのものはiPhoneであるものの、古いiPodの例を挙げ、「鏡面仕上げ」というアイディア自体は新しくない、と指摘しています。



iPhone8のカラー展開については、Apple情報の正確さに定評のあるKGI証券のアナリスト、ミンチー・クオ氏も、これまでよりもカラーの種類が少なくなる、と予測しています。ただしそのうちのひとつが「鏡面仕上げになる」とは述べていません。



そのため9to5Macは、ジェスキン氏の情報源が、iPhone7で初登場した「ジェットブラック」を、鏡面仕上げと勘違いした可能性もある、としています。



2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 2017年7月8日