ゼリーがロリポップになったよ！ ゆめかわいい『フラワーゼリーポップス』
見た目も可愛く 味も美味しく
それをモットーに、スイーツ作りのレッスンを行っている『A'S sweet』。
『A'S sweet』の小林麻美さんが作る『フラワーゼリーポップス』は、飴やガラスとは違った透明感があって、とてもきれい。
花びらが１枚１枚広がり、ゼリーの中で咲いています。
出典：A'S sweet
下半分が、ピンクや水色の層に分かれていてカラフル。
あまりにきれいで忘れそうになりますが、『フラワーゼリーポップス』は食べられます。こちらの味は、ミルクティー味！
Flower Jelly Pops フラワーゼリーポップス 紅茶&ミルク＝ミルクティー味 こっちは、層を作ってみました♡ #jellypop #jellypops #flowerjellyart #flowerjellycake #flowerjellypops #jellyart #gelatineart #flowerjelly #cakepops #3djelly #3djellypops #3djellyart #assweet #フラワーゼリー #フラワーゼリーアート #フラワーゼリーケーキ #フラワーポップス #フラワーゼリーポップス #ゼリーアート #ゼラチン #ゼラチンアート #ケーキポップ #ケーキポップス #埼玉県 #川口市 #foodie #instafood #instasweet #instagramfood #instagramsweets
この美しさは、まさにInstagram時代の新スイーツです。
Flower Jelly Pops フラワーゼリーポップス 確実に安定したフラワーゼリーポップスを作るため実験中。 まだまだだな。。 #jellypop #jellypops #3djellypops #flowerjellyart #3djelly #flowerjellycake #flowerjellypops #jellyart #gelatineart #flowerjelly #cakepops #3djellyart #assweet #フラワーゼリー #フラワーゼリーアート #フラワーゼリーケーキ #フラワーポップス #フラワーゼリーポップス #ゼリーアート #ゼラチン #ゼラチンアート #ケーキポップ #ケーキポップス #埼玉県 #川口市 #foodie #instafood #instasweet #instagramfood #instagramsweets
どれも欲しくなってしまいますね！ 選べない！
Flower Jelly Pops フラワーゼリーポップス レッスンがスムーズにできるよう、おさらい&準備♫ #jellypop #jellypops #3djellypops #flowerjellyart #3djelly #flowerjellycake #flowerjellypops #jellyart #gelatineart #flowerjelly #cakepops #3djellyart #assweet #フラワーゼリー #フラワーゼリーアート #フラワーゼリーケーキ #フラワーポップス #フラワーゼリーポップス #ゼリーアート #ゼラチン #ゼラチンアート #ケーキポップ #ケーキポップス #埼玉県 #川口市 #foodie #instafood #instasweet #instagramfood #instagramsweets
濃いめの色もきれい。気分が上がります。
出典：A'S sweet
天然色素を使ったら、こんな柔らかな色合いになりました。味は、塩レモン味。
出典：A'S sweet
青い花が涼しげなこちらは、もも味。
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小林麻美さんの作る『フラワーゼリーポップス』は、見れば見るほど心がトキメキます。
小林麻美さんのInstaguramやFacebookでは、今回ご紹介したほかにも、ハートをつかまれるスイーツが多数掲載されています。また、レッスン情報も掲載中。
A'S sweet ーより引用
A'S sweetでは、フラワーゼリーポップスの作り方、
綺麗なお花の咲かせ方、綺麗に丸く作る方法、
美味しいゼリーの作り方レシピの他、
フラワーゼリーの基本的な作り方
(ツール及びシリンジの方法)
をレッスンでお教え致します。
見るだけでなく、作ってみたくなる『フラワーゼリーポップス』。
ぜひ、チェックしてみてください！
Instagram：asami_inada
ブログ：『A'S sweet』
[文・構成／grape編集部]