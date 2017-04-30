見た目も可愛く 味も美味しく

それをモットーに、スイーツ作りのレッスンを行っている『A'S sweet』。

『A'S sweet』の小林麻美さんが作る『フラワーゼリーポップス』は、飴やガラスとは違った透明感があって、とてもきれい。

花びらが１枚１枚広がり、ゼリーの中で咲いています。

出典：A'S sweet

下半分が、ピンクや水色の層に分かれていてカラフル。

あまりにきれいで忘れそうになりますが、『フラワーゼリーポップス』は食べられます。こちらの味は、ミルクティー味！

この美しさは、まさにInstagram時代の新スイーツです。

どれも欲しくなってしまいますね！ 選べない！

濃いめの色もきれい。気分が上がります。

出典：A'S sweet

天然色素を使ったら、こんな柔らかな色合いになりました。味は、塩レモン味。

出典：A'S sweet

青い花が涼しげなこちらは、もも味。

小林麻美さんの作る『フラワーゼリーポップス』は、見れば見るほど心がトキメキます。

小林麻美さんのInstaguramやFacebookでは、今回ご紹介したほかにも、ハートをつかまれるスイーツが多数掲載されています。また、レッスン情報も掲載中。

A'S sweetでは、フラワーゼリーポップスの作り方、

綺麗なお花の咲かせ方、綺麗に丸く作る方法、

美味しいゼリーの作り方レシピの他、

フラワーゼリーの基本的な作り方

(ツール及びシリンジの方法)

をレッスンでお教え致します。