俳優の窪塚洋介が8日、愛娘・あまとちゃん(漢字は非公表)との写真をInstagramでアップし、そこにつづった“育児論”が「めっちゃ素敵」「かっこいいです! その通りです」などと大きな反響を呼んでいる。

先月20日、妻のPINKYとの間に長女・あまとちゃんが誕生した窪塚。この日公開された写真には、窪塚が真剣な表情で、寝ているあまとちゃんの爪を切っている姿が収められており、そこには英語でさらりと「“IKUMEN” is a wrong word. It's just a Father,Husband. It's a matter of course.(“イクメン”って言葉は間違ってる。ただ父であり、夫である。当然のこと。)」とつづられていた。

その“育児論”には、「まったくその通りだと思います」「仰る通りです」「ごもっとも!2人の子供だから、2人で子育てするのは当然」「イクメンって私も違和感ありました」と賛同者が続々。さらには、「素敵なパパ」「カッコいい!!」「これが父の在るべき姿なんですね」「窪塚さんのような男性が増えてくれたらどれだけ有難いか!」と窪塚の父としての在り方に感銘を受けている声も多数あがっていた。(編集部・石神恵美子)