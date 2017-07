「iPhone8」をはじめ、2017年に発売のiPhoneシリーズはワイヤレス充電に対応すると予測されています。しかし、対応ワイヤレス充電器は、iPhoneの発売に間に合わないようだ、と著名ブロガーが語っています。

Apple関連情報に詳しいブロガーのジョン・グルーバー氏がTwitterで、以下のように語っています。



インダクティブ充電器はiPhoneとは別売になり、発売はiOS11.1と同時になると聞いた(昨年のポートレートモードのように)。

I’ve heard that inductive charging will (a) be sold separately, and (b) might be late, waiting for iOS 11.1 (a la Portrait mode last year). https://t.co/N65dHMNQIJ

— John Gruber (@gruber) 2017年7月8日