ハリウッドのトップスター、ニコラス・ケイジ主演のパニッシャー・アクション『ヴェンジェンス』が9月30日から公開が決定。さらに予告映像とポスタービジュアルが解禁となった。

『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、演技派俳優としての地位を確立すると同時に、『ナショナル・トレジャー』『ゴーストライダー』シリーズなど、数々のアクション大作にも出演し、日本での人気も非常に高いニコラス・ケイジが今回挑むのは、刑事でありながら法で裁けぬ悪を成敗する正義の処刑人。体を張ったアクションと悲哀を帯びた熱演を披露し、堂々たる存在感を出している。さらに「特捜刑事マイアミ・バイス」の大ブレイクにより脚光を浴びたドン・ジョンソンのほか、『ペイバック』『ゲーム』のベテラン女優デボラ・カーラ・アンガーら実力派キャスト陣が脇を固めており、キャリア30余年にしてニコラス・ケイジの新たな代表作がここに誕生した。

湾岸戦争の英雄であり退役後は刑事として働くジョン。とある事件で長年の相棒を亡くし、失意の日々を過ごしていた彼は、ある日訪れたバーでティーナという女性と出会う。シングルマザーとして懸命に生きる彼女と触れ合う内に生きる気力を取り戻していくジョンだったが、そんな彼を突然悲劇が襲う。ティーナが愛娘の目の前で町のチンピラたちにレイプされてしまったのだ。ジョンはすぐさま犯人たちを逮捕するも、彼らは金にものを言わせて雇った敏腕弁護士の力で無罪を勝ち取り、逆にティーナと家族を激しく中傷する。法で裁けぬ悪に怒りを爆発させたジョンは、犯人たちに自らの手で制裁を加えることを決意するが…。

■『ヴェンジェンス』

2017年9月30日(土)より新宿バルト9ほか全国ロードショー

