淡いピンク色の羽毛が美しいフラミンゴ。細い脚で水の上に立っていると、その美しさが際立ちますよね。

そんなフラミンゴの赤ちゃんが立っている姿がTwitterに投稿され、話題になっています。まずは座っている姿の写真から。

出典:@celesse

アメリカの飼鳥園でふ化したばかりのフラミンゴ。フワフワした白い衣がキュートですね!それでは、立つとどんな感じなんでしょうか。

出典:@celesse

ムチムチじゃないか!

「いつ筋トレしたの」と問いたくなるほどのたくましい脚!かわいい羽毛とのアンバランスさが衝撃です。ちなみに片足立ちをすると、こうなります。

出典:@celesse

ふ化して1か月もたっていないのに、脚の部分は凜としていますね。

これらの写真を、Celesse(@celesse)さんがTwitterに投稿したところ、16万以上のいいねがつくほどの人気に。ほかのTwitterユーザーからは「かわいい!」「どこに行けば会えるの」というコメントが殺到しています。

飼鳥園によると、この赤ちゃんは今年初めて卵からふ化したのだとか。これから他の卵もふ化してくるので、妹や弟ができるのも時間の問題。

Look at this little one go! Our baby flamingo is stretching its legs outside in the Rose Garden at the National Aviary. #NationalAviary #Pgh pic.twitter.com/H6XY7Ecw6w