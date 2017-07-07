¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¿¿¤Ã¹õ¤ÊÈÈ¿Í¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÅÐ¾ì
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ÊÈÈ¿Í¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¿ô¤À¤±ÅÐ¾ì¤¹¤ë¹õ¤¤ÈÈ¿Í¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈÈ¿Í¤ÏÎã³°¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¹õ¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÈÈ¿Í ÊÑ¿È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤âÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¥¢¥Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤È»ë³¦¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¥°¥Ã¥º¡£¡ÖÃåÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÊâ¹Ô¤ä³°½Ð¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤Ï2017Ç¯9·î¾å½Ü¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ø¥é¥Ê¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï4,000 ±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¡Û¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÈÈ¿Í ÊÑ¿È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä ¥¹¡¼¥Ä¡ß1¡¢¥Þ¥¹¥¯¡ß1
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä ¥Þ¥¹¥¯¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡Ë¹â¤µÌó 28.5 Ñ¡¿¥¹¡¼¥Ä ¿ÈÄ¹¡§¡ÁÌó 180 Ñ¡¢¥Ð¥¹¥È¡ÁÌó 100 Ñ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡ÁÌó 85 Ñ
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û4,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÈ¯Çä¡Û2017Ç¯9·î¾å½Ü¡¡
(C¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡Ê¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹¡¡/¡¡²èÁüÄó¶¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ë