クリスピー・クリーム・ドーナツ各店では2017年7月13日と14日の2日間、看板商品である「オリジナル・グレーズド」の誕生80周年を記念したお得なキャンペーン「Buy One Get One Free」が行われます。

1箱買うともう1箱タダでもらえる!

「オリジナル・グレーズド」は1937年の創業当時から続く秘伝のレシピで作られる定番ドーナツ。キャンペーンでは、このオリジナル・グレーズドを12個詰めた「オリジナル・グレーズド ダズン」(1600円)を1箱購入すると、もう1箱を無料でもらうことができます。1箱分の値段で24個のドーナツが手に入る、お得な機会です。

キャンペーンは一部店舗除く計44店舗で展開。各店数量限定での販売となるのでお早めに。

また、7月4日から公式スマートフォンアプリ「Krispy Kreme for APP」にクイックオーダーサービス(簡単予約で並ばずに商品を受け取れる会員限定サービス)が加わったことを記念し、同アプリから「オリジナル・グレーズド ダズン」を1箱購入した場合も、もう1箱が無料でプレゼントされます。こちらは7月7日から10日までの予約が対象で、受け取り期間は7月15日から16日のみとなります。

詳細はクリスピー・クリーム・ドーナツ公式サイトへ。