かんな🍧 濃厚紫いも牛乳💜 #shavedice #ice #purple #sweets #dessert #yummy #delicious #food #dessertporn #cute #amazing #tokyo #japanese #japanesefood #japan #かんな #かき氷 #紫いも

A post shared by tommy (@tommy73) on May 15, 2016 at 9:09pm PDT