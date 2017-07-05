Ç¤Å·Æ²¡Ö2017Ç¯¾åÈ¾´üDL¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½¡¡1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡©
7·î5Æü¡Ê¿å¡ËÇ¤Å·Æ²¤¬¡¢Nintendo Switch¤È¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¥½¥Õ¥È¤Î¡Ö2017Ç¯¾åÈ¾´ü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÇ¤Å·Æ²¡Ö2017Ç¯¾åÈ¾´üDL¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½¡¡1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡©¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Û
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢¾åÈ¾´ü¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¤«¤é¾å°Ì25¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ÇºÜ¡£
Nintendo Switch¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥ç¥¥Ã¤È ¥¹¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ù¡¢2°Ì¡ØMinecraft: Nintendo Switch Edition¡Ù¡¢3°Ì¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È£¸ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤Î¥«¡¼¥É¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡Ù¡¢2°Ì¡Ø¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼DX¡Ù¡¢3°Ì¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à Echoes ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î±ÑÍº²¦¡Ù¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch¡£Ãå¡¹¤È¥½¥Õ¥È¤¬½ÐÂ·¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ÎºÇÃæ¡¢ËÜµ¡¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È£¸ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ°Ì¡§¥Ö¥ì¥¹ ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢Âçºî¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥ç¥¥Ã¤È ¥¹¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ù¡£
SwitchËÜÂÎ¤ÈÆ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ã¯¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤½¤·¤Æ1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØARMS¡Ù¤âÆ²¡¹7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ç¤Å·Æ²¤¬Á÷¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤À¤±¤Ë¡¢²¼È¾´ü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿¤Ó¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¥½¥Õ¥È¡¿¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î3ÉôÌç¤Ë¤ï¤±¤Æ½¸·×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à Echoes ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î±ÑÍº²¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Âçºî¥·¥ê¡¼¥º¤¬½çÅö¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼DX¡Ù¤ä¡Ø¥Æ¥é¥ê¥¢¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥à¡¼¥ó¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì16¡¢17°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ï2016Ç¯11·î¤ÎÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¸·×»þ´ü¤Î¥º¥ì¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤â°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¤È¤Ó¤À¤¹!¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¡£
²áµî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµ±¤¤¤¿¡£
¡ÚÇ¤Å·Æ²¡Ö2017Ç¯¾åÈ¾´üDL¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½¡¡1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡©¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Û
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢¾åÈ¾´ü¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¤«¤é¾å°Ì25¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ÇºÜ¡£
Nintendo Switch¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥ç¥¥Ã¤È ¥¹¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ù¡¢2°Ì¡ØMinecraft: Nintendo Switch Edition¡Ù¡¢3°Ì¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È£¸ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤Î¥«¡¼¥É¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡Ù¡¢2°Ì¡Ø¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼DX¡Ù¡¢3°Ì¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à Echoes ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î±ÑÍº²¦¡Ù¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°Õ³°¤ÊºîÉÊ¤â¾å°Ì¤Ë¡© Nintendo Switch¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¸ø³«
Nintendo Switch¥é¥ó¥¥ó¥°
3·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch¡£Ãå¡¹¤È¥½¥Õ¥È¤¬½ÐÂ·¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ÎºÇÃæ¡¢ËÜµ¡¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È£¸ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ°Ì¡§¥Ö¥ì¥¹ ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢Âçºî¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥ç¥¥Ã¤È ¥¹¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ù¡£
SwitchËÜÂÎ¤ÈÆ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ã¯¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤½¤·¤Æ1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØARMS¡Ù¤âÆ²¡¹7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ç¤Å·Æ²¤¬Á÷¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤À¤±¤Ë¡¢²¼È¾´ü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿¤Ó¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
1°Ì¡§¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥ç¥¥Ã¤È ¥¹¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¥º
2°Ì¡§Minecraft: Nintendo Switch Edition
3°Ì¡§¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È£¸ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
4°Ì¡§¿ÀÖà½÷ -¥«¥ß¥³-
5°Ì¡§¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡¡¥Ö¥ì¥¹ ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ï¥¤¥ë¥É
6°Ì¡§¥¢¥±¥¢¥«NEOGEO ¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥Ã¥°3
7°Ì¡§ARMS
8°Ì¡§1-2-Switch¡Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë
9°Ì¡§¥¢¥±¥¢¥«NEOGEO ¥¶¡¦¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º '98
10°Ì¡§¥ª¥»¥í
11°Ì¡§VOEZ
12°Ì¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Þ¥ó £Ò
13°Ì¡§¿·Âç³«Âó»þÂå ¡Á³¹¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Á
14°Ì¡§¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥¼¥í
15°Ì¡§¥¢¥±¥¢¥«NEOGEO ¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥Ã¥°
16°Ì¡§¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó
17°Ì¡§¥Ð¥È¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¤á¤¯¡Á¤ë
18°Ì¡§¥·¥ç¥Ù¥ë¥Ê¥¤¥È
19°Ì¡§¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II ¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
20°Ì¡§¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦Ëâ²¦
21°Ì¡§Wonder Boy: The Dragon's Trap
22°Ì¡§À»·õÅÁÀâCOLLECTION
23°Ì¡§¤×¤è¤×¤è™¥Æ¥È¥ê¥¹®£Ó
24°Ì¡§¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¬¥ó¥ô¥©¥ë¥È ¥Ð¡¼¥¹¥È
25°Ì¡§THUMPER ¥ê¥º¥à¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥²¡¼¥à
Nintendo Switch¡¢2017Ç¯¾åÈ¾´ü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
3ÉôÌç¤Ç·ã¤·¤¤º®Àï¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¥é¥ó¥¥ó¥°
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¥é¥ó¥¥ó¥°
°ìÊý¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¥½¥Õ¥È¡¿¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î3ÉôÌç¤Ë¤ï¤±¤Æ½¸·×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à Echoes ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î±ÑÍº²¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Âçºî¥·¥ê¡¼¥º¤¬½çÅö¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼DX¡Ù¤ä¡Ø¥Æ¥é¥ê¥¢¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥à¡¼¥ó¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì16¡¢17°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ï2016Ç¯11·î¤ÎÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¸·×»þ´ü¤Î¥º¥ì¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
1°Ì¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹
2°Ì¡§¥¥å¡¼¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼DX
3°Ì¡§¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à Echoes ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î±ÑÍº²¦
4°Ì¡§¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º ¥¸¥ç¡¼¥«¡¼3 ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë
5°Ì¡§¤È¤Ó¤À¤» ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ amiibo+
6°Ì¡§¥Æ¥é¥ê¥¢
7°Ì¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥á¡¼¥«¡¼ for ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS
8°Ì¡§¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¸ FINAL
9°Ì¡§ÅíÂÀÏºÅÅÅ´2017 ¤¿¤Á¤¢¤¬¤ìÆüËÜ!!
10°Ì¡§RPG¥Ä¥¯¡¼¥ë ¥Õ¥§¥¹
11°Ì¡§¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È7
12°Ì¡§¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ »þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê 3D
13°Ì¡§Miitopia(¥ß¡¼¥È¥Ô¥¢)
14°Ì¡§¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à ³ÐÀÃ
15°Ì¡§ÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á3 ¥¹¥¥ä¥
16°Ì¡§¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó
17°Ì¡§¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥à¡¼¥ó
18°Ì¡§¥Ý¥Á¤È¡ª ¥è¥Ã¥·¡¼ ¥¦¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É
19°Ì¡§¥È¥â¥À¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¿·À¸³è
20°Ì¡§¥×¥íÌîµå ¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿ ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹
21°Ì¡§ÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º for Nintendo 3DS
22°Ì¡§¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£Ø
23°Ì¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥¯¥í¥¹
24°Ì¡§¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö
25°Ì¡§ËÒ¾ìÊª¸ì £³¤Ä¤ÎÎ¤¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ§¤À¤Á ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¡¢2017Ç¯¾åÈ¾´ü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥«¡¼¥É¥½¥Õ¥È¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤â°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¤È¤Ó¤À¤¹!¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¡£
²áµî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµ±¤¤¤¿¡£