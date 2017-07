7月14日からTBS金曜ドラマハロー張りネズミが始まります🐭 ドラマに因んでハリネズミと写真を撮らせてもらう機会があったのですがご立腹で針が絶好調にツンツンでした🤣❗️...すごく痛かった...🙂 #ハロー張りネズミ #ごめんハリネズミ

