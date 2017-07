世界的大ヒットシリーズ『トランスフォーマー』の最新作、『トランスフォーマー/最後の騎士王』(8月4日日本公開)のジャパンプレミア開催が決定し、本作で重要な役どころを担うローラ・ハドックとイザベラ・モナーが初来日することが決定した。

ローラ・ハドックは、2013年「世界で最も美しい顔」にもランクインした大人気の世界的モデルで、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』をはじめマーベル作品などで活躍する今超話題の女優。本作では、マーク・ウォールバーグ演じる主人公ケイド・イェーガーと共に戦う、魅力的なオックスフォード大学の女教授を演じた。また、ローラ・ハドックと同じくケイドと共に戦う、勇ましいストリートキッドを演じたイザベラ・モナーは、ハリウッドの将来を渇望されるスターに送られる「ライジング・スター賞」を本年受賞した大注目の15歳だ。日本のファンに向けてローラは、「みなさんがこのシリーズを支えてくれることにすごく興奮するし感謝しているわ。本作を観たみなさんの感想を聞くのが楽しみよ」、イザベラは「今回日本に行けるなんて本当にクールだわ。『トランスフォーマー』シリーズ最新作を楽しんでもらえることを願ってる」とコメントを寄せた。

ローラとイザベラの華やかな2人の日本初上陸に大盛り上がり間違いなしのジャパンプレミアは、7月20日(木)新宿にて開催される。

■『トランスフォーマー/最後の騎士王』

2017年8月4日(金) より全国ロードショー

(c) 2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro.(c) 2017 Hasbro. All Rights Reserved.