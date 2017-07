01.

休みの日でも

ダラダラ過ごすことはしない

02.

何をするか決め

なぜするのか明確にする

03.

満足できないことに目を向け

改善していく

04.

自分の時間を

何に使っているか意識する

05.

小さな目標を

毎日達成し続ける

06.

「安全地帯」から抜け出し

いつもと違うことをする

07.

春から持ち越していたことを

終わらせる

Licensed material used with permission by Nicolas Cole