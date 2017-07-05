〔特別警報〕島根県西部に大雨特別警報発表 直ちに命を守る行動を(7/5)
5日05:55、島根県西部に大雨特別警報が発表されました。
【大雨特別警報(土砂災害、浸水害)】
島根県：浜田市、益田市、邑南町、津和野町
大雨による重大な災害の危険性が著しく高まっており、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)は2013年8月30日から運用が開始され、大雨特別警報は過去6度出されています。島根県での大雨特別警報は今回が初めてです。
＜2013年＞
・09/16 京都府・福井県・滋賀県〔台風18号〕
＜2014年＞
・07/08 沖縄本島地方〔台風8号〕
・08/09 三重県〔台風11号〕
・09/11 北海道(石狩・空知・後志地方)〔低気圧発達〕
＜2015年＞
・09/10 栃木県・茨城県・宮城県〔平成27年9月関東・東北豪雨災害〕
＜2016年＞
・10/03 沖縄本島地方〔台風18号〕
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
【大雨特別警報(土砂災害、浸水害)】
島根県：浜田市、益田市、邑南町、津和野町
大雨による重大な災害の危険性が著しく高まっており、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)は2013年8月30日から運用が開始され、大雨特別警報は過去6度出されています。島根県での大雨特別警報は今回が初めてです。
＜2013年＞
・09/16 京都府・福井県・滋賀県〔台風18号〕
＜2014年＞
・07/08 沖縄本島地方〔台風8号〕
・08/09 三重県〔台風11号〕
・09/11 北海道(石狩・空知・後志地方)〔低気圧発達〕
＜2015年＞
・09/10 栃木県・茨城県・宮城県〔平成27年9月関東・東北豪雨災害〕
＜2016年＞
・10/03 沖縄本島地方〔台風18号〕
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