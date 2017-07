#1

太陽:なんで、最近、そんなにハッピーなんだい?



地球:やあ、太陽。最近、アースデイってのができてね。1年に1度、開催なのだけど僕にちなんで名づけられたんだ。君も僕がかなり重要だって分かってくれると思うよ。



太陽:そうかい。ところで、地球よ。今日は、何曜日だっけ?



地球:えっ、君は、たまにこんがらがるね!今日は、サンデ…あっ

#2

息子:お父さん、壁ってどこから作られるの?



父:せがれよ、それはだな。2人の人間がお互いに憎み合った時にだな…

#3

男:はーい、太陽!姿が見られて嬉しいよ。僕の休暇がはじまったばかりなんだよ!



太陽:なんて偶然!僕も休暇なんだよ!

#4

家主:大変だ!トイレットペーパーがなくなったぞ!



キッチンペーパー:…

#5

歯:新しい恋人を見つけたの。もう、さよならね。



歯ブラシ:何で?どうして?僕にないものが彼にはあるっていうのかい?



電動歯ブラシ:ブルルルルル!

#6

男の心の声:ここは、ホントに暑いな。今から窓を開けるけど、たくさんの虫が中に入ってこないことを願うよ。

#7

ターンテーブル:ねえ、いいかな。カユいとこに手が届かなくて。ありがとう。ああ。ちょっと待って、そこらへん。もう少し後ろだよ。そう、ちょうどそこ。



オーイェー。ここがスポットなんだよね。

#8

男:コレ、今はやりたくないなぁ。でも、締め切りは二日後か。



脳:今日は、何か楽しいことをやろう。そうすれば、明日は、随分と楽にできるはずさ。



男:君もそう思う?



脳:もちろんさ!…ふふふ

#9

販売員:もし、このクルマをお買い上げになるのが、まだ決まらないようでしたら、私からサンプルを提供しますよ。



客:サンプル?

#10

コーヒー:僕を飲めば、君たちはもっと生産的になれるよ!



一歩間違えれば、一瞬で君たちの仕事をぶち壊すこともできるけど。

Licensed material used with permission by Vincent Kunert,(PATREON),(Instagram)