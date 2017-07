01.

観光スポットしか周らないこと

それからあまり知られていないのが、セントラルパークの北側。110番街には夏はプール、冬はスケートリンクになるエリアが。そこから徒歩で向かえるのがMorningside Park、そして世界で最も大きい教会トップ5にランクインするSt. John the Divine Cathedral。

02.

地下鉄で時間通りに目的地につけると考えること

03.

人混みの中で立ち止まること

04.

ハッピーアワー以外の時間帯にお酒を飲むこと

05.

TKTSブースに頼ること

06.

2時間以上並ぶこと

ここで覚えておくべきことは、「並ぶ」という行為に時間をかけなくても、おいしいものは食べられる、ということ。方法は簡単。過大評価されているレストランと引き換えになるものをグーグルに聞けばいいのです。検索欄に打ち込むのは、“alternatives to 【過大評価されているレストランの名前】”。そうすれば何かしらヒットするはずです。それか、そのレストランの向かいに何かしらあるでしょう。ここはNYCです。1メーターも歩けば美味しいブランチレストランにぶつかります。

こればかりは、あなた次第です。というのも、ニューヨーカーも列に並ぶのが大好きだから。自己嫌悪なのか知りませんが、私のアッパー・ウエスト・サイドの友達はとにかく並びたがります。72番街にあるトレーダージョーズの海苔スナックのためにも並びますし、日曜の朝にスクランブルエッグを食べるため、吹雪の中でも「Good Enough to Eat」の列に並んでいます。少し歩けばFrench Roastで並ばずおいしい食事ができるので、私はどうしても理解ができません。

Licensed material used with permission by Kate McManus